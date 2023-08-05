Akbelen’den sonra Türkiye’nin en iyi doğal fıstık çamı ormanını da katledecekler

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Türkiye’nin en kaliteli doğal fıstık çamı ormanı, maden ve taşocakları tehdidi altında.

Aşağıcuma ve Hacıhamzalar mahallelerinde 35 hektarlık alanda granit ocağı açarak faaliyetini sürdüren maden firması şimdi de kapasite artışını 5 kat artırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na tekrar başvuru yaptı.

3 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Başvuru kabul edilirse granit ocağının ÇED alanı 35 hektardan 189 hektara çıkmış olacak. Ocağın kapasitesi ise yıllık 8 bin 100 tondan 297 bin tona çıkacak. Bakanlık, ÇED için kararını 29 Ağustos tarihinde verecek.

Eğer bakanlık granit ocağı kapasite artışına izin verirse hammadde çıkarmak için dinamitle patlatma yapacak.

Yöre halkı ve çevreciler, patlatma sonrası tozların bölgede yoğun olacak üç bine yakın çamfıstığı ağacına ve içme sularına zarar vereceği görüşünde olurken, firmanın izin almaması için direneceklerini söyledi. Bölgede altı adet taş ve granit ocağı bulunurken, bölge halkı yıllardır doğanın korunması için hukuki mücadele veriyor.

AKBELEN’DE NE OLDU?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler. İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor. İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

Köylüler bunun üzerine Akbelen Ormanı'nda doğa nöbetine başladı. Nöbet iki yıldır devam ediyor. Ancak birkaç gün önce Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu. Jandarma ekipleri, ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere biber gazı ve jopla müdahale etti ve etmeye de devam ediyor.