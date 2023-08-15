Akçakoca'da denize girmek yarın da yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Dün de denize girmeyi yasaklayan Akçakoca Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle 15 Ağustos Salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.