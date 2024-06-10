Akçakoca’da limandan çıkan cesedin kimliği belirlendi

Kaynak: İHA
Akçakoca’da limandan çıkan cesedin kimliği belirlendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Değirmenağzı mevkiinde dip balıkçılığı yapan bir dalgıç, rutin dalışları sırasında denizde hareketsiz bir beden fark etti.

Olayın hemen ardından kıyıdaki balıkçılardan yardım talep edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, deniz yüzeyinde bulunan kişinin Akçakoca doğumlu 59 yaşındaki İrfan Horuz olduğu belirlendi. Horuz'un cansız bedeni, sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Ancak, Horuz'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmamış olup, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Horuz'un ailesi ve yakın çevresi, bu ani ve üzücü kayıptan derin üzüntü duydu. Horuz'un ölümü, Akçakoca'da büyük bir şok etkisi yarattı.

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