Akçakoca’da limandan çıkan cesedin kimliği belirlendi

Olayın hemen ardından kıyıdaki balıkçılardan yardım talep edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, deniz yüzeyinde bulunan kişinin Akçakoca doğumlu 59 yaşındaki İrfan Horuz olduğu belirlendi. Horuz'un cansız bedeni, sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Ancak, Horuz'un ölüm nedeni henüz netlik kazanmamış olup, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, Horuz'un ailesi ve yakın çevresi, bu ani ve üzücü kayıptan derin üzüntü duydu. Horuz'un ölümü, Akçakoca'da büyük bir şok etkisi yarattı.