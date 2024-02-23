Akciğer kanseri nasıl ağrılar yapar

Filiz Kıral
Akciğer kanseri nasıl ağrılar yapar
Bazı ağrılara çok dikkat etmek gerekir. İşte o ağrılar ve akciğer kanseri ile ilgili ayrıntılar...

Akciğer kanseri ve sırt ağrısı ile ilgili olarak, akciğer kanserinin bazı belirtilerinin sırt ağrısı olabileceğini bilmelisiniz. Akciğer kanseri, tümörün kemik, sinir, lenf düğümü veya başka bir organa baskı yapması sonucu ağrıya neden olabilir.

Sırt ağrısı tek başına bir kanser belirtisi değildir, ancak sürekli veya şiddetli ise, bir doktora görünmeniz gerekir.

Kanser ağrısı genellikle belirli bir bölgede yoğun, geceleri kötüleşen, ateşli veya batıcı bir ağrıdır. Sırt ağrısını hafifletmek için, ağrı kesici ilaçlar, egzersiz, doğru pozisyon, meditasyon, akupunktur, fizik tedavi veya ağrıya neden olan hastalığın tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir.

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