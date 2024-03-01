Kansere fren olacak mucize buluş. Bilim insanları keşfetti

Kanser, günümüzde halen tedavisi araştırılan hastalıklardan biridir... Dünya, yeni tedavi yöntemleri ve ilaçları yakından izliyor. Bunlardan biri de Hindistan'da geliştirilen ve kanserin tekrarlamasını önleyen bir ilaç... İşte bu ilacın fiyatı sadece 1.2 dolar ve çalışmaların ayrıntıları…

Hindistan Bilim Enstitüsü (Tata Enstitüsü), son duyurularında kanserin nüksetmesine engel olan bir ilaç ürettiklerini belirtti.

Hindistan'da yayımlanan NDTV haber sitesine göre, Tata Memorial Merkezi'ndeki on yılı aşkın süren çalışmalar, yaklaşık 1.2 dolarlık bu hapın ortaya çıkmasını sağladı.

Enstitünün araştırmaları, kanser hücresi artıkları olan hücresiz kromatin partikülleri (cfChPs) adlı maddelerin sağlıklı hücreleri etkileyerek yeni tümör oluşturabileceğini ortaya koydu.

Yeni ilaç ise midede oksijen radikalleri oluşturuyor ve bu radikaller çabucak emiliyor.

cfChP'leri hedefleyip yok ederek de metastaz sürecini (kanser hücrelerinin vücudun başka yerlerine sıçraması) durduruyor.

Yürütülen çalışmalar, kanser önlemede yüzde 30'luk bir başarı sağladı.

Onkoloji uzmanı Dr. Rajendra Badve, “Tata doktorları bu hap üzerinde yaklaşık on yıldır uğraşıyorlardı.

Hap, Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu'ndan (FSSAI) izin almayı bekliyor. TIFR bilim insanları hapın onaylanması için FSSAI'ye müracaat etti.” dedi.

Enstitü, Hindistan kurum iznini aldıktan sonra hapı Haziran/Temmuz 2024'te kanser hastalarına sunmayı hedefliyor.