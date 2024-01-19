Akdağ Tabiat Parkı Türkiye'nin 49’uncu milli parkı oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Denizli’nin Çivril ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi arasında yer alan 14.692 hektarlık alan, 29 Haziran 2000’de Bakanlık onayıyla “Akdağ Tabiat Parkı” olarak belirlenmişti. Bu tabiat parkı, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “milli park” statüsüne yükseltilmişti. Bu sayede, bu alan Türkiye’nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 49. milli parkı olmuştur. Alanın büyüklüğü 15.933 hektara çıkarılmıştı.

Tabiat parkı ilan edildiği tarihten bu yana, bölgede aktif doğa koruma faaliyetleri yürütülmüştü. Bu faaliyetler sonucunda, parkın kapsadığı alanda yaban hayatı, popülasyon ve tür çeşitliliği önemli ölçüde artmıştı. Ayrıca, son yıllarda yapılan ekosistem izleme çalışmaları, insan etkisinden uzak kalan alanlardaki doğal süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini göstermişti.

Parkın kaynak değeri olan kızıl geyik habitatları korunmuş ve memeliler, yırtıcılar ve leşçiller arasında sağlıklı bir ekosistem oluşturulmuştur. Milli park alanında, 20 yıl öncesine göre çok daha fazla kızıl geyik, yaban domuzu, tilki ve kurt türleri görülmüştü. Park sınırları içindeki ve insan ulaşımına en uzak olan Tokalı Kanyonu’nda, Türkiye’de yaşayan dört akbaba türünün yuva yaptığı tespit edilmişti.

Milli parkın bir diğer önemli özelliği ise, Tokalı Kanyonu’nda yer alan Fındıklıdere ve Karanlıkdere vadileri boyunca uzanan doğal yaşlı karaçam ormanlarıdır. Bu bölge, Denizli ve Afyonkarahisar’daki yaban hayatını en güçlü şekilde destekleyen orman ekosistemi olarak bilinir. Ayrıca, Karanlıkdere Vadisi’nde bulunan Kurtini Mağarası, karstik kayaç yapısı sayesinde oluşturduğu sarkıtlarla alana ayrı bir değer katmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde milli park sayısının artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtmiştir. Akdağ Milli Parkı’nın flora ve fauna açısından büyük bir zenginlik içerdiğini vurgulamıştır. Bakan Yumaklı, “Bölge, nesli tehlike altında olan türleri barındıran, doğal yapı, kültürel değerler ve mevcut kaynakları sayesinde yüksek ziyaretçi potansiyeli olan bir parktır. Sahada aynı zamanda jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik kaynak değeri bulunan kanyon, mağara, kayalık, dağ, akarsu ve göl gibi alanlar da bulunuyor. Ziyaretçi potansiyeliyle öne çıkan alan, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunacaktır.” demiştir.

AKDAĞ MİLLİ PARKI'NA NASIL GİDİLİR?

Akdağ Milli Parkı’na gitmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Öncelikle özel aracınız ile Afyon merkeze gelin. Daha sonra Sandıklı ilçesine giden tabelaları takip edin. Sandıklı ilçesine geldikten sonra Çamoğlu istikametine doğru devam edin. Çamoğlu’na gelince Akdağ Tabiat Parkı tabelalarını göreceksiniz.