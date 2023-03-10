2. Akdeniz Öykü Günleri etkinliği, 11-12 Mart'ta Seferihisar’da yapılacak

ANKA'da yer alan habere göre, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kültür ve sanatın birleştirici gücüne bu günlerde daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek tüm Seferihisarlıları etkinliğe davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, İzelman ve İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği ile ortaklaşa yapılan etkinlik, bu yıl İzmir’i Akdeniz’in kültür merkezi haline getirmek fikrinden yola çıkarak rotasını İtalya’ya doğru çeviriyor.

Katılanlara İtalyanca-Türkçe bir öykü kitabının da dağıtılacağı etkinlikte, “Amazonlar” isimli bir dans gösterisi, “Vedalar Atlası” isimli bir tiyatro gösterisi, “İtalyanca Romantizm” adlı bir müzikli gösteri olacak. Tamamı deprem acısını paylaşmak amacı ile tasarlanan program ile sanatın birleştirici ve ruhu dinginleştiren gücünü göstermek amaçlanıyor.

Gösterilerin yanı sıra söyleşilerde “Dante Üzerine” başlığında Lia Lodovici ve Timur Guda, “Akdeniz ve Öykü” başlığında Lauro Da Santo, Luigia Cristofora ve Murat Şahin, Seferihisarlılarla buluşacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kültür ve sanatın birleştirici gücüne bu günlerde daha çok ihtiyaç olduğunu ifade ederek tüm Seferihisarlıları etkinliğe davet etti.

2. Akdeniz Öykü Günleri, 11-12 Mart arasında Çağan Irmak Kültür Merkezi’nde yapılacak.



