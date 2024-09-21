Akdeniz’de aynı anda 6 hortum oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akdeniz’de aynı anda 6 hortum oluştu

Mersin'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de de hortumların oluştuğu bildirildi.

Mersin'de etkili olan sağanak yağışlar, Akdeniz'de hortumların oluşmasına neden oldu.

Bozyazı açıklarında yan yana altı hortum meydana geldi ve bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Mersin'de sağanak yağışlar zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Yağışların yanı sıra, 321 kilometrelik Akdeniz kıyısına sahip olan kentte deniz üzerinde hortumlar oluştu.

Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi açıklarında aynı anda altı hortum görüldü.

Yaklaşık 10 dakika süren hortumlar, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Akdeniz’de aynı anda 6 hortum oluştu

Akdeniz’de aynı anda 6 hortum oluştu

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