Akdeniz’i istila etti. Uzmanlar 'Bu bir uyarıdır' diyerek açıkladı

Antalya’da sayıları gittikçe artan denizanaları denizleri tehdit ediyor. Uzmanlar, artan denizanalarının ‘Bir uyarı’ olduğunun altını çizerken, balıkçılar ise ağlarının denizanaları ile dolmasından şikayetçi oldu. Ağırlıkları 10 kilograma kadar ulaşan denizanaları nedeniyle birçok balıkçının ağları yırtılıyor.

'AKDENİZ CAN ÇEKİŞİYOR'

Denizanalarının geçişini yakından takip eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türk ve Yunan kara sularında görülen denizanalarının Akdeniz'de popülasyonunun artması için gerekli ortamın kirlilik nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizanaları dışarıdan geldi ama çoğalması için Akdeniz'de ortam oluşmuş. Akdeniz can çekişiyor bir yerde. Bunlar bunun göstergeleri. Akdeniz'e girdi çok fazla. Denizanaları için ortam oluşmuş durumda, böyle olunca da popülasyonda da artış olması normal. Bu bir uyarıdır. Nasıl Marmara müsilaj ile bizi uyardı, bu olay da Akdeniz için bir uyarıdır. Bizim doğayı kirletmememiz, doğayı kendi haline bırakmamız gerekiyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan kirlilik bu bölgede aşırı çoğalmalarına neden oldu" dedi.

'TUTTUĞUMUZ BALIK 4'TE 3 DÜŞTÜ'

Ağlarının denizanaları nedeniyle yırtıldığını söyleyen balıkçı Burhan İrtekin, "Denizde inanılmaz denizanası var. Amaçladığımız balığı bulamıyoruz. Çok kütleli bir hayvan olduğu için çıkarırken ağlarımızı yırtıyor. Öncesine göre tuttuğumuz balık sayısı 4'te 3 düştü" dedi.