Akıl akıldan üstündür atasözünün anlamı nedir?

Akıl akıldan üstündür atasözünün anlamı: Akıl, bilgi ve deneyim bakımından daha üstün olanlar vardır. Onlara danışmalısınız.

Akıl akıldan üstündür atasözünün anlamı her insanın aynı anlayış, bilgi ve düşünce yapısına sahip olmadığını göstermesidir. Birinin aklına gelmeyen bir durum başka birinin aklına gelebilir. Herhangi bir konu hakkında ışık tutabilecek dahiyane bir fikir sunabilir.

Konuya göre bir insanın başka bir insandan pek çok fikir noktasında üstün olabileceğini gösteren bir cümle olarak öne çıkıyor.