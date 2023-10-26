Akıl defteri deyiminin anlamı nedir?

Akıl defteri deyimi ne anlama gelir? Akıl defteri denilirken ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…

KAYNAK: Haber Merkezi
Akıl defteri deyiminin anlamı nedir?

Akıl defteri yeni bir deyim olmasına rağmen özellikle gençler arasında hızla yayılır.

Önem arz eden ve üzerinden ne kadar zaman geçer geçsin unutulmayacak şeyleri anlatırken ''akıl defterime yazdım'' kalıbı kullanılmaktadır.

Gelecek planlarının tarihleri ile birlikte yazıldığı bir tür not defteridir. Hafıza anlamına da gelen deyim, unutulmaması gereken önemli şeyleri tanımlanır.

'Akıl Defteri' deyiminin cümle içinde kullanımı nasıldır?

Onunla yaşadığımız şeyler o kadar özel ki akıl defterimden hiçbir zaman silinmeyecek.

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