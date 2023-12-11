Akıllı saat o hastalığı 7 yıl önceden teşhis edebilir. Bomba özellik

Herkesin hayattan bezdiren Parkinson hastalığı akıllı saatler sayesinde 7 yıl önceden teşhis edilebilir.

KAYNAK: AA
Akıllı saat o hastalığı 7 yıl önceden teşhis edebilir. Bomba özellik

İngiltere'de yapılan bir araştırmada bomba bir tespit ortaya çıktı.

Sky News'un haberine göre, araştırmacılar akıllı saatlerin Parkinson'un erken teşhisinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

2013-2016 döneminde bir hafta boyunca akıllı saat takan 103 bin 712 kişinin hareket hızı takip edildi.

Söz konusu döneme müteakip 7 yıl içerisinde Parkinson hastalığı teşhisi konulan katılımcıların akıllı saatlerinden elde edilen veriler, önceden aynı hastalık teşhisi konulanlarla karşılaştırıldı.

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Parkinson hastası olanlarla, 7 yıl içerisinde bu hastalığın teşhisi konulan katılımcıların hareketleri, sağlıklı bireylere göre daha yavaş olduğu tespit edildi.

İlerleyen yıllarda da Parkinson hastalığı teşhisi konulanların verilerinin, sağlıklı kişilerden farklı olması, söz konusu hastalığın belirtilerinin 7 yıla kadar erken teşhis edilebileceğini ortaya koydu.

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