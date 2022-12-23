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Mekke sular altında

Suudi Arabistan'da etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu. Caddelerin göle döndüğü Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü. İnternete düşen videolarda araçların akıntıyla birlikte sürüklendiği ve üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:29
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Akıntıya kapılan araçlar sürüklendi. Mekke sular altında

Mekke sular altında
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AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış başta Mekke şehri olmak üzere ülke genelinde sel felaketine neden oldu.

Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte caddeler adeta göle dönerken, çok sayıda aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İnternete düşen bazı videolarda ise sel sularının çekildiği bölgelerde araçların üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.

 

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