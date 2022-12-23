﻿Mekke sular altında

AA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış başta Mekke şehri olmak üzere ülke genelinde sel felaketine neden oldu.

Aniden bastıran sağanak yağışla birlikte caddeler adeta göle dönerken, çok sayıda aracın akıntıya kapılarak sürüklendiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İnternete düşen bazı videolarda ise sel sularının çekildiği bölgelerde araçların üst üste yığıldıkları anlar yer aldı.