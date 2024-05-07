Yaprak sarma kararıyor veya iyi pişmiyor mu? İşte köylü kadınların pişirme yöntemi

Bu tarifi uygulayarak yaprak sarmalarınızın daha lezzetli ve kusursuz bir şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, yemek pişirmek sabır ve özen gerektiren bir iştir. Herkesin mutfakta kullanabileceği farklı püf noktaları bulunabilir, bu nedenle farklı yöntemleri deneyerek kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Köylü kadınlar yaprak sarma pişirirken genellikle dikkat ettikleri bazı püf noktaları vardır.



Habertürk'te aktarılanlara göre; Yaprak sarma yaparken kararmayı önlemenin en etkili yolu, kullanacağınız yaprakları doğru şekilde hazırlamaktır. Taze asma yaprakları kullanmanızı öneririz. Eğer taze yaprak bulamıyorsanız, konserve yaprakları kullanmadan önce tuzlu suda bekletip yıkamanız kararmayı engelleyebilir.

Bir diğer önemli nokta ise pirincinizi doğru şekilde pişirmektir. Pirinci iyice yıkayıp süzdükten sonra az miktarda yağ ile kavurarak suyunu çektirin. Bu sayede sarma içi kararmayacak ve dağılmayacaktır.

Yaprak sarmalarınızı pişirirken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise, sarmaları tencereye dizmeden önce tencerenin tabanına yaprakların yapışmasını engellemek için birkaç yaprak sermek olacaktır. Ayrıca sarmaların üstüne bir tabak koyarak pişirmeniz, dağılmalarını engelleyecektir.

Son olarak, sarmalarınızı pişirdikten sonra üzerlerine biraz limon suyu gezdirerek servis yapmanız, yaprakların kararmasını önleyecektir.

Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeler:

2- 3 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

100 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 domates rendesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 bardak Kaynamış su

3-4 dal maydanoz

Zeytinyağlı yaprak sarma yapılışı: