Kenan Karaman attı Schalke ligde kaldı

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04, Osnabrück deplasmanına çıktı.
Millerntor Stadı'nda oynanan mücadele, 4-0'lık Schalke 04 galibiyeti ile tamamlandı.
Schalke'nin galibiyet gollerini 2. ve 75. dakikalarda Topp, 5. dakikada Kenan Karaman ve 65. dakikada Ouedraogo attı.
Milli futbolcu Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 40 yapan Schalke 04, ligde kalmayı garantiledi.
Osnabrück ise 25 puanla ligde kalma umudunu mucizelere bıraktı.
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