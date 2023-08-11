Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı

Çin’in Anhui eyaletindeki Hefei kentinde dramatik bir olay yaşandı. Bir çocuk, oynadığı sırada bir çayın akıntısına kapıldı.

KAYNAK: İHA
Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anları film sahnelerini aratmadı

İHA'nın haberine göre; çocuk, yardım çığlıkları atarak hayatta kalmaya çalışırken, bir genç adam onu kurtarmak için çaya atladı. Genç adam, akıntının gücüne rağmen çocuğu kucaklayarak kıyıya çıkardı. Olay anı, kameralara yansıdı.

Çocuk akıntıya kapılıp sürüklendi

Olay, Hefei kentindeki bir çayda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk, arkadaşlarıyla birlikte çay kenarında oyun oynuyordu. Ancak bir anda dengesini kaybeden çocuk, suya düştü. Çayın akıntısı, çocuğu sürüklemeye başladı. Çocuk, boğulma tehlikesi yaşarken, yardım istedi.

Genç adam hayat kurtardı

Çocuğun çığlıklarını duyan bir genç adam, hemen harekete geçti. Genç adam, cesurca çaya atlayarak, akıntının içine girdi. Çocuğun yanına kadar yüzen genç adam, onu kucaklayarak suyun üstünde tuttu. Genç adam, çocuğu güvenli bir yere taşıyarak kurtardı.

Olay kameralara yansıdı

Çocuğun kurtarılma anları ise film sahnelerini aratmadı. Olayın yaşandığı yerde bulunan bir güvenlik kamerası, genç adamın çaya atlayışını ve çocuğu kucaklayarak kurtarışını kaydetti. Görüntülerde, genç adamın akıntının gücüne karşı verdiği mücadele ve çocuğun panik halini görmek mümkün.

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