İktidar medyası boş koltuğun sırrını yazdı! Herkes merak ediyordu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesine dair ilk görüntülerde Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olduğu görüldü.

“BAHÇELİ’DE DE BÖYLE”

İktidarın medyadaki ‘amiral gemisi’ Sabah Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Buraya gelmeden önce sosyal medya paylaşımlarında şu oturma düzeni ve Sayın Cumhurbaşkanının bize göre solundaki koltuğun neden boş olduğu konuşulmuş sorulmuş.

Bu aslında bir standart oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında” şeklinde konuştu.

A HABER: “ARKADA CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU VAR”

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, dikkat çeken boş koltuğun protokol kuralı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı

"Özellikle heyet diyebileceğimiz Namık Tan'ın da Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda kalan koltuğun boş olduğu dikkatleri çekiyor. Bu normal protokol düzeni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi eşiti olmadığı müddetçe protokol bu şekilde sağlanır. Eğer kendi eşiti olursa 3. koltuk kalkar doğrudan iki isim yan yana gelir. Fakat bu her ne kadar parti genel merkezinde, parti genel başkanları olarak eşit gibi duruyorsa da arkada 'Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da bulunmuş olması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatı söz konusu dolayısıyla bu protokol düzeni normal bir protokol düzeni. Hatta geriye baktığımız zamanda da sayın Bahçeli ile olan görüşmelerde benzer bir usül izlendi."