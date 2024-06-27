Aklıma başka bir şey gelmiyor

AKP içerisinde şu günlerde birtakım hareketlenmeler yaşanıyor.

Bu hareketlilikte, en çok da Erdoğan’ın en yakınındakilerin onu yanılttıklarını söylüyorlar.

*

Niçin oluyor bütün bu çalkalanmalar?

31 Mart 2024 hezimetinin oluşturduğu bir sonuç bu.

Eğer, 31 Mart’ta AKP birinci parti olmaya devam etmiş olsaydı, bunların hiçbiri olmayacak “Durmak yok yola devam!” diyeceklerdi.

“Durmak yok yola devam” diyeceklerdi ya, şimdi ise yola devam edemiyorlar.

*

Niye edemiyorlar?

Yerel yönetim muslukları bir bir kesilir oldu.

Memlekette satılacak mülk de neredeyse kalmadı.

Elde avuçta olanları da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in satacağı söyleniyor.

Satar mı satmaz mı orasını bilmem, ama bu iktidar artık sıfırı tüketti.

*

Kendi adıma ben “Erdoğan emekliye para vermek istemiyor!” sözüne de inanmıyorum.

Çünkü kasada para kalmadı.

Olsa dükkân senin!

*

Ekonomist olan…

Ekonominin kendisinden sorulduğunu büyük bir özgüvenle söyleyen AKP lideri, artık ekonomiyi bir çıkmazın içine sokmuş gibi görünüyor.

Ne damadı…

Ne gözleri ışıldayan bakanı…

Ne de bugünkü Şimşek bu ekonomiyi düzeltebildi.

*

Nereden biliyorum?

Ben de mi ekonomistim yoksa?

Yok canım, ben kim, ekonomist olma kim?

Bunu söylerken hiçbir dayanağım yok ayrıca.

Sadece akıl yürütüyorum ve yürüttüğüm akıl da şu.

İşler iyi gitseydi…

Fabrikalar tıkır tıkır çalışsaydı…

Vergiler vatandaşın bacağından donunu alacak kadar sağanak hâlde yağdırılmamış olsaydı…

İnanıyorum ki AKP Genel Başkanı, bu emekliyi bu kadar perişan etmezdi.

*

Zaten bu zamana kadar Erdoğan’a en çok oy kimden geldi.

Emekliden…

Belli bir yaşın üstündeki mütedeyyin insanlardan…

Küçük esnaftan.

Şimdi “Adam niye zam yapmıyor?” deniliyor.

Para yok da ondan yapamaz.

*

Tabii ben böyle deyince “Zengine var da emekliye yok mu?” diyeceksiniz, biliyorum.

*

Evet bugün zengine var, ancak emekliye yok.

Belki de adam sıkıştığında her türlü teşviki verdiği zenginden isteyecek parayı…

Belki de alıyor.

Biz ne olup bittiğini bilmiyoruz ki!

Bu zamana kadar kime destek çıkmışsa şimdi de onlar Erdoğan’a destek çıkmalı.

O nedenle de zenginlerle iktidar arasında niye bir al-gülüm ver gülüm hesabı olmasın ki.

*

Emekliyle ne yapacak ki emekliye para versin.

Vermeyecek azizim, vermeyecek.

Şimdi de tutmuşlar:

“AKP, kaybetmenin neden kaynaklandığını öğrenmek istiyor.” deniliyor.

*

Bu da bir oyun.

Kaybetmenin nedeni çok açık.

Erdoğan’ın kendisi.

Madem iyi bir siyasetçi…

Madem yıllardır ülkeyi yönetiyor ve nasıl yönetebileceğini de biliyor…

Etrafındaki birkaç şirin gözükenlerin niyetini de böyle biri çok rahatlıkla anlayabilir.

Ne var ki sahiden de iş çığırından çıkmış.

*

Bir ülkenin emeklisine…

Fakirine…

Küçük esnafına,

Köylüsüne…

Çiftçisine, bu kadar acı çektirilir mi azizim?

İşte o çekilen acılar AKP’ye kaybettirdi, başka şeyler değil.

*

Ve millet acı çekmeye devam ederken, AKP de kaybetmeye devam edecek.

İstenildiği kadar partide kendisi de dâhil kimi değiştirirlerse değiştirsinler, gemi bir yerden değil birçok yerden su aldı ve batıyor.

Korkanlar da gemiyi terk ediyor.

*

Benim aklıma da başka bir şey gelmiyor zaten.