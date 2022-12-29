29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ‘Banka batarsa param ne olur’ sorusuna İslam Memiş’ten cevap. Aklınızda olsun

‘Banka batarsa param ne olur’ sorusuna İslam Memiş’ten cevap. Aklınızda olsun

Para yatırdığınız banka batarsa ne olacak? İşte bu soruya altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yanıt verdi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:27
Takip Et

Aklınızda olsun. ‘Banka batarsa param ne olur’ sorusuna İslam Memiş’ten cevap

‘Banka batarsa param ne olur’ sorusuna İslam Memiş’ten cevap. Aklınızda olsun
+
Aa
-

Tv100 yazarı altınve para piyasası uzmanı ekonomist İslam Memiş, “Banka batarsa param ne olur?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Memiş yazısında yapılması gereken ve de yapılmaması gerekenleri yazdı. Aklınızda bulunsun...

İslam Memiş’in yazısı şöyle:

Ekonomik kriz dönemlerinde veya seçim öncelerinde çoğu kişinin merak ettiği sorular; “Bankalar batar mı?”, “Paramı çekmeli miyim?” ve “Param ne kadar güvende?”

İnsanların tedirgin olmasının en önemli nedeni ise “sosyal medya operasyonu”dur.

Ülkelerin ekonomisine darbe vurmak için uygulanan klasik operasyon türüdür.

Sosyal medyada sahte hesap açan dış istihbarat memurları ya da terör örgütü üyeleri, bu tür algıları yıllardır uygular.

Siyasi kindarlık nedeniyle içeriden bile destek aldıkları oluyor.

Üzücü olan insanların bunlara inanması!

İnanmayın.

Neden mi?

Çünkü bankadaki paranızın belli bir miktarı devlet güvencesinde.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarının 1 Ocak 2023’ten itibaren 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarılmasına karar verdi.

TMSF’nin kurul kararı, Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlandı.

Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerlenme oranı dikkate alınarak, hâlihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 itibariyle 400 bin TL olarak belirlendi.

Yani, banka mevduat hesabınızdaki paranın 400 bin TL’sini TMSF garanti ediyor.

Bu konuyla alakalı birçok soru sorulduğundan, daha net anlaşılması için soru cevap şeklinde değerlendirmek isterim.

Mesela bankada 1 milyon TL mevduatım var, bunun 400 bin TL’si mi garanti kapsamında?

Evet

Çalıştığım bankada altın, gümüş, döviz gibi farklı birikimlerim var. Toplamı 2 milyon lirayı buluyor, sadece 400 bin TL’si mi garantide?

Evet

Her bankada ayrı bir garanti mi?

Evet, her bankada ayrı ayrı 400 bin TL.

Bu garanti kapsamı hisse senetleri için de geçerli mi?

Hayır

Ticari mevduatlar hariç mi?

Hariç değil.

Paramı farklı bankalara dağıtsam her biri için 400 bin TL geçerli mi?

Evet, garanti kapsamında.

Altın ve gümüş için geçerli mi?

Evet, geçerli.

Yatırım hesabında hazır olanlar buna dahil mi?

Hayır, sadece mevduat hesapları.

Garanti kapsamı sadece devlet bankaları için mi geçerli?

Hayır, özel veya devlet fark etmez.

Bankadaki parasından şüphesi olan, operasyonlara inanmış, korkmuş ve çekmiş olanlar var ise 400 bin TL teminat konusunu unutmamalı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
29.12.2022 09:30
yani bir bankada 400 bin liranın üstünde paran varsa ve banka batarsa üstüne soğuk su içebilirsin. böyle bir risk var.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.