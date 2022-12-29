‘Banka batarsa param ne olur’ sorusuna İslam Memiş’ten cevap. Aklınızda olsun

Tv100 yazarı altınve para piyasası uzmanı ekonomist İslam Memiş, “Banka batarsa param ne olur?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Memiş yazısında yapılması gereken ve de yapılmaması gerekenleri yazdı. Aklınızda bulunsun...

İslam Memiş’in yazısı şöyle:

Ekonomik kriz dönemlerinde veya seçim öncelerinde çoğu kişinin merak ettiği sorular; “Bankalar batar mı?”, “Paramı çekmeli miyim?” ve “Param ne kadar güvende?”

İnsanların tedirgin olmasının en önemli nedeni ise “sosyal medya operasyonu”dur.

Ülkelerin ekonomisine darbe vurmak için uygulanan klasik operasyon türüdür.

Sosyal medyada sahte hesap açan dış istihbarat memurları ya da terör örgütü üyeleri, bu tür algıları yıllardır uygular.

Siyasi kindarlık nedeniyle içeriden bile destek aldıkları oluyor.

Üzücü olan insanların bunlara inanması!

İnanmayın.

Neden mi?

Çünkü bankadaki paranızın belli bir miktarı devlet güvencesinde.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarının 1 Ocak 2023’ten itibaren 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarılmasına karar verdi.

TMSF’nin kurul kararı, Resmi Gazete’de geçen hafta yayımlandı.

Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerlenme oranı dikkate alınarak, hâlihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 itibariyle 400 bin TL olarak belirlendi.

Yani, banka mevduat hesabınızdaki paranın 400 bin TL’sini TMSF garanti ediyor.

Bu konuyla alakalı birçok soru sorulduğundan, daha net anlaşılması için soru cevap şeklinde değerlendirmek isterim.

Mesela bankada 1 milyon TL mevduatım var, bunun 400 bin TL’si mi garanti kapsamında?

Evet

Çalıştığım bankada altın, gümüş, döviz gibi farklı birikimlerim var. Toplamı 2 milyon lirayı buluyor, sadece 400 bin TL’si mi garantide?

Evet

Her bankada ayrı bir garanti mi?

Evet, her bankada ayrı ayrı 400 bin TL.

Bu garanti kapsamı hisse senetleri için de geçerli mi?

Hayır

Ticari mevduatlar hariç mi?

Hariç değil.

Paramı farklı bankalara dağıtsam her biri için 400 bin TL geçerli mi?

Evet, garanti kapsamında.

Altın ve gümüş için geçerli mi?

Evet, geçerli.

Yatırım hesabında hazır olanlar buna dahil mi?

Hayır, sadece mevduat hesapları.

Garanti kapsamı sadece devlet bankaları için mi geçerli?

Hayır, özel veya devlet fark etmez.

Bankadaki parasından şüphesi olan, operasyonlara inanmış, korkmuş ve çekmiş olanlar var ise 400 bin TL teminat konusunu unutmamalı.