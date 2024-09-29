AKOM’dan sağanak yağış uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli sağanak yağış geçişleri ve rüzgar beklendiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu akşamdan itibaren etkili olacağı tahmin edilen ve Salı günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış uyarısı geldi.

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AKOM'un açıklamasında, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden (22.00) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, halihazırda 27-29 dereceler civarında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte 8-10C birden azalacağı, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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Salı akşam saatlerine kadar bölgede aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerimizde kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların ise Çarşamba gününden itibaren tekrardan mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor.

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