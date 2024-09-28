Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Bu haberi okumadan sakın dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kritik bir uyarı yaptı. Yarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin serin ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceği bildirildi.

SOĞUK HAVA KAPIDA!

Soğuk havanın pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı ve perşembe günü bölgeyi terk edeceği öngörüldü.

Kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem taşıdı.

Meteoroloji’den son uyarı! Bölgelere göre hava durumu

Hafta ortasına kadar bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

• İstanbul: 21°C

• Edirne: 23°C

• Kırklareli: 18°C

• Tekirdağ: 21°C

• Kocaeli: 19°C

• Sakarya: 18°C

• Yalova: 21°C