AKOM’dan Van’da kar yağışı uyarısı! Herkes dikkatli olsun

Kaynak: İHA
AKOM’dan Van’da kar yağışı uyarısı! Herkes dikkatli olsun

Van Büyükşehir Belediyesi, 5 Şubat’tan itibaren kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulundu. Vatandaşlar, buzlanma, sis ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren kent genelinde kar yağışının beklendiğini duyurdu.

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Açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve soğuk havaların bir hafta süreceği belirtildi.

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AKOM, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülecek gizli buzlanma, don olayı, bölgesel sis ve pus ile çığ tehlikesine dikkat çekti.

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Karayolu ulaşımında görüş mesafesinin daralması, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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