AKOM’dan Van’da kar yağışı uyarısı! Herkes dikkatli olsun

Van Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren kent genelinde kar yağışının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve soğuk havaların bir hafta süreceği belirtildi.

AKOM, özellikle gece ve sabah saatlerinde görülecek gizli buzlanma, don olayı, bölgesel sis ve pus ile çığ tehlikesine dikkat çekti.

Karayolu ulaşımında görüş mesafesinin daralması, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kar İstanbul'u felç edecek. 12 bin personelle AKOM alarma geçti. Tarih belli oldu