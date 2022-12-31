﻿AKP 52'den 30'un altına düştü...

AREA'nın kapsamlı araştırmasında ittifakların ölçülmesi sonucu da ilginç. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP+MHP+BBP ve diğer unsurların toplamı yüzde 40.0... Kendi adıma bu rakamın seçim sırasında bir miktar daha gerileyeceğini düşünüyorum. Malumunuz AKP'de üçüncü dönem kuralı var. Listelerin üst sıralarında yer bulamayanların küsmesi siyasetin cilvesi. MHP'de de durum farklı değil. Yıllardır vekil olmak için sabırla bekleyenler listeler ilan edilince öfkelenecek ve kendilerine en yakın İYİ Parti'nin adaylarına oy verecek.

Millet İttifakı'na gelince CHP ve İYİ Parti'nin toplamı şimdilik 40.4... Yani Cumhuru geçiyor. "Altılı Masa"nın unsurları DEVA+Gelecek+SP+DP nin oranı 4.2... HDP yüzde 10.0... Diğer 5.4... Bir başka deyim ile yüzde 40'ı geçemeyen Erdoğan önderliğindeki Cumhur İttifakı karşısında yüzde 60'lık bir cephe oluşmuş durumda. Yukarıda belirttiğim sebepler yüzünden bu oranın 65'e, 35 seviyesine yükselmesi sürpriz olmaz.

Siyasi partilerin aylık oy trendleri de ilginç. Haziran ayında yüzde 30'un altına inen AKP'nin Ekim ve Kasım'da toparlanmasına rağmen son iki ayda 2 puan kaybı söz konusu.

Seçim barajı yüzde 7'ye çekilmesine rağmen MHP bıçak sırtında Eylül-Ekim'de 8.5'ları gören MHP, 7'nin altına indi 6.5 civarında. MHP tabanındaki rahatsızlık sandığa yansıdığında yüzde 6'nın da altına düşmesi beklenebilir.

Altılı Masa'nın lokomotifi CHP'de gidip-gelen yüzde 2'lik oran var. Mayıs ayında 28'i geçip Ağustos'ta 20'yi bulan CHP yüzde 26.9...

İYİ Parti'ye gelince kırılgan bir yapısı var. Mayıs ayında 16.5'u görmüştü. Şimdi 15.1 görünüyor. Akşener'in çıkışları ile yeniden yükselmesi bekleniyor. CHP ve İYİ Parti arasında yüzde 2.5'lik bir geçiş var. Bunun sebepleri ortada. Bir yönetici ya da milletvekilinin tasvip edilmeyen açıklaması ile gidiş-dönüşler yaşanıyor.

HDP gerçeği ile Türkiye yüzleşmeli. HDP'nin Türkiye partisi olma yolunda attığı ciddi adımlar görmezden gelinmemeli. Haziran'da yüzde 12'den Aralık'ta yüzde 10'a gerilemesinin diğer sol partilerle kurulan ittifak ile yükselmesi kaçınılmaz.

DEVA Partisi ilginç. Haziran'da 3.8 iken Ekim'de 2.1'e düştü. Aralık'ta 3.1'e oturdu.

Araştırma raporlarında en sevdiğim bölüm "Kendinizi en çok hangi sosyo-politik kimlikle tanımlarsınız?" sorusuna verilen cevaplardır.

Kendilerini "Milliyetçi" olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 32.2... "Atatürkçüyüm" diyenler yüzde 31.0... Ki bu miktar zaman zaman yüzde 33'ü geçiyor. "Sosyal Demokrat" kimliğini işaretleyenlerin oranı yüzde 18.4... "Muhafazakâr" kimliği ise yüzde 18.3 ile dördüncü. Bu tablo kendi adıma beni umutlandırıyor.

"Aile çevrenizde Türkçe dışında konuşulan herhangi bir dil var mı? Varsa nedir?" sorusu dikkatlice sorulmuş. Etnisiteden dikkatle kaçınılmış. Tebrik ediyorum.

Türkçe cevabı yüzde 79... Kürtçe/Zazaca oranı yüzde 19... Diğer diyenlerin oranı yüzde 2.0...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ettiğim tespiti: "Sağ ve sol kavramları 19'uncu yüzyılda kaldı" sözleridir. Fakat canım memleketimde bu kavramlar halen önemli ölçüde geçerli. Neredeyse 50-60 yıldır değişmiyor. Nitekim; siyasi konularda "Sağ" ve "Sol" kavramlarından bahsedilir. "Siz kendinizi nereye konumlandırırsınız?" sorusuna "Sağ" diyenlerin oranı yüzde 42.7... "Sol" diyenler ise yüzde 33.7... "Merkez" cevabını verenler de yüzde 23.6...

Rapor uzun ve detaylı. Dikkatimi çeken hususlardan birisi AKP'ye oy verenlerin yüzde 38.1'i ilkokul ve altında. Ortaokul-lise ise yüzde 28.5... Üniversite eğitimindekiler yüzde 18.7. Genç seçmen, 18-25 yaş arası AKP'yi çok az tercih ediyor. Gençlerin birinci partisi CHP... Kadınlar ile erkeklerin tercihinde AKP'ye oy veren kadınların oranı yüzde 26 iken erkekler yüzde 30... 4 puanlık fark önümüzdeki seçimde 8 hatta 10'a çıkarsa sürpriz olmasın.

Daha önceki seçimlerde CHP'ye Doğu ve Güneydoğu'da çıkan oy çok azdı. Bugün tablo ilginç, bazı illerde yüzde 17-18... En zayıfı 10-12 arasında. CHP artık başta Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman gibi illerden milletvekili çıkarabilecek.

Kendilerini sağcı görenlerin yüzde 56.6'sı AKP'yi tercih ederken sağ kimlik MHP'de bile yüzde 11.3...

2022 yılının muhasebesi burada bitmiyor. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Hükümet politikalarını başarılı buluyor musunuz? Dış politikadaki durum, HDP ili ilgili seçmen meyli, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın yansıması ve adı Cumhurbaşkanlığında geçen isimlerle ilgili eğilim ölçülerini bir sonraki yazıya bırakalım...