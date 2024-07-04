AKP döneminde İBB’nin şirketi Kiptaş AKP'li 200 isme indirimli ev satmış. Bir tane de Yeliz kod adlı vekil kapmış

Düzenleme: Kaynak: BirGün
AKP döneminde İBB’nin şirketi Kiptaş AKP'li 200 isme indirimli ev satmış. Bir tane de Yeliz kod adlı vekil kapmış

2019 yerel seçimlerinden önce, İBB'nin iştiraki olan KİPTAŞ'ın yaklaşık 200 AKP'li isme düşük fiyatlarla konut sattığı ortaya çıktı.

"Her gelir grubuna uygun, kâr odaklı değil, insan odaklı" projeler üretme misyonu ile kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin (KİPTAŞ), 2018 Ocak ile 2019 Mart ayları arasında bürokratlara, milletvekilleri ile eski bakanlara 'ucuza' daire verdiği ortaya çıktı.

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İBB Başkanlığına getirilen AKP'li Mevlüt Uysal döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında "kampanya" adı altında bazı satışlar gerçekleştirildi öğrenildi. Bu kampanya kapsamında, yaklaşık 200 üst düzey bürokrat, iş insanı ve KİPTAŞ yöneticisine indirimli daireler satıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP döneminde KİPTAŞ’tan indirimli ev alan bazı isimler şunlar:

Yeliz olarak bilinen Ahmet Hamdi Çamlı: 3 ev - %22 indirim

Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya: %29 indirim

Fatma Betül Sayan: %26 indirim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kızı Aybüke Aşkın Bak: %24 indirim

Ankara Valisi Vasip Şahin: %27 indirim

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