AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya platformu X’den yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminde Özel bir şirketin yapımcısı olduğu bir TV dizine 22 milyon 750 bin lira aktarıldığını duyurdu.

"İSTANBULLUNUN MİLYONLARCA LİRASI HİZMETE DEĞİL, TUHAF TUHAF İŞLERE AKTARILDI"

2019 öncesi İBB’de muazzam bir israf olduğunu belirten Ongun, "İstanbullunun milyonlarca lirası hizmete değil, tuhaf tuhaf işlere aktarıldı. Özel bir şirketin yapımcısı olduğu TV dizisine aktığı gibi" ifadelerini kullandı.

"22 MİLYON 750 BİN LİRA BİR ÖZEL ŞİRKETİN YAPTIĞI DİZİYE AKTARILMIŞ"

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi için İBB’nin iştirak şirketlerini seferber ettiğini dile getiren Olgun, "Sene 2018’in ilk ayları. 2018’de yıllık bütçesi 92 milyon olan Medya AŞ diziye sponsorluk anlaşmasıyla tam 12 milyon 750 bin lira aktarılıyor. Söz konusu tarihte dolar 4 lira bile değil.

Medya AŞ yetmiyor daha sonra görevi sosyal konut yapmak olan KİPTAŞ, Kültür AŞ, gaz dağıtıcısı İGDAŞ ve o dönem vergi borcuna batırılmış, İBB ihalelerine bile giremeyen asfalt şirketi İSFALT da 2 milyon 500 biner lira daha sponsor oluyor.

Yani, İBB şirketlerinden toplamda 22 milyon 750 bin lira bir özel şirketin yaptığı diziye aktarılıyor. Dönemin 6 milyon doları, bugünün yaklaşık 180 milyon lirası" ifadelerini kullandı.

AKP'nin yapılanları İş kulpuna uydurduğunu söyleyen Ongun, "İstanbulluların vergileri bir zamanlar işte böyle çarçur ediliyordu.” ifadelerini kullandı.