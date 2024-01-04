AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
AKP döneminde İBB'den ünlü diziye para akmış. 22 milyonluk ibretlik israf dosyası ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun danışmanı Murat Ongun yaptığı açıklamada, İBB’nin AKP’de olduğu dönemde İBB’den bir diziye 22 milyon 750 bin lira aktarıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya platformu X’den yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminde Özel bir şirketin yapımcısı olduğu bir TV dizine 22 milyon 750 bin lira aktarıldığını duyurdu.

"İSTANBULLUNUN MİLYONLARCA LİRASI HİZMETE DEĞİL, TUHAF TUHAF İŞLERE AKTARILDI"

2019 öncesi İBB’de muazzam bir israf olduğunu belirten Ongun, "İstanbullunun milyonlarca lirası hizmete değil, tuhaf tuhaf işlere aktarıldı. Özel bir şirketin yapımcısı olduğu TV dizisine aktığı gibi" ifadelerini kullandı.

yyy.jpg

"22 MİLYON 750 BİN LİRA BİR ÖZEL ŞİRKETİN YAPTIĞI DİZİYE AKTARILMIŞ"

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi için İBB’nin iştirak şirketlerini seferber ettiğini dile getiren Olgun, "Sene 2018’in ilk ayları. 2018’de yıllık bütçesi 92 milyon olan Medya AŞ diziye sponsorluk anlaşmasıyla tam 12 milyon 750 bin lira aktarılıyor. Söz konusu tarihte dolar 4 lira bile değil.

Medya AŞ yetmiyor daha sonra görevi sosyal konut yapmak olan KİPTAŞ, Kültür AŞ, gaz dağıtıcısı İGDAŞ ve o dönem vergi borcuna batırılmış, İBB ihalelerine bile giremeyen asfalt şirketi İSFALT da 2 milyon 500 biner lira daha sponsor oluyor.

Yani, İBB şirketlerinden toplamda 22 milyon 750 bin lira bir özel şirketin yaptığı diziye aktarılıyor. Dönemin 6 milyon doları, bugünün yaklaşık 180 milyon lirası" ifadelerini kullandı.

AKP'nin yapılanları İş kulpuna uydurduğunu söyleyen Ongun, "İstanbulluların vergileri bir zamanlar işte böyle çarçur ediliyordu.” ifadelerini kullandı.

murat-ongun23.jpg

bb12.jpg

İlgili Haberler
AKP'li belediye millet ay sonunu getiremezken festivale tam 4,5 milyon TL harcadı. Yemekten daha çok para yedirmişler
Çakma Starbucks'a milyonlar saçan AKP’li Belediye Başkanı vatandaşın cebinden çıkan paraları gülerek anlattı
Milyarlık deprem ihalesi AKP’li Hayati Yazıcının dünürüne gitti. Paralar yine yandaşa akıyor
AKP’li belediye parayı sabuna ve havluya harcadı kasada 5 kuruş kalmadı
Son Haberler
İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
İstanbul tatlısı nasıl yapılır? İstanbul tatlısı tarifi için malzemeler neler?
Son dakika... Özgür Özel Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak Gündem
Son dakika... Özgür Özel Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak
A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı Spor
A Milli Takım'da Daniel Gordo dönemi resmen başladı
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı Gündem
Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykel yapıldı
Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi için malzemeler neler?
Uzun süre ayakta kalmak tehlikeli hastalığa neden olduğu ortaya çıktı Sağlık
Uzun süre ayakta kalmak tehlikeli hastalığa neden olduğu ortaya çıktı