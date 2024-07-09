İBB AKP döneminde Cem Garipoğlu’nun annesine indirimli ev satmış

İBB’nin iştiraki olan KİPTAŞ’ın AKP döneminde 200 kişiye indirimli ev sattığı ortaya çıkmıştı. İndirimli ev alanlar arasında ‘Yeliz’ olarak bilinen AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın kızı Aybüke Aşkın Bak ve Ankara Valisi Vasip Şahin gibi isimler yer alıyordu.

İndirimli evler Kadir Topbaş’ın istifası sonrası göreve gelen Mevlüt Uysal’ın döneminde verilmişti.

KİTPAŞ’tan indirimli ev alanlar arasında Münnevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu’nun da olduğu ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabında 31 Mart 2019 yerel seçimlerine aylar kala, 18 Eylül 2018 tarihinde Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu’na da ev satıldı. Garipoğlu’na, 1 milyon 622 bin TL değerindeki ev için yüzde 20,12 oranında indirim yapıldı. Bu indirim sayesinde Garipoğlu, liste fiyatı 1 milyon 622 bin TL olan daireyi 1 milyon 295 bin TL’ye satın aldı. Garipoğlu’nun dairesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya’nın dairesi ile aynı blokta yer alıyor.

Münevvet Karabulut’u 2009 yılında katleden Cem Garipoğlu 197 gün boyunca kaçtıktan sonra polise teslim edilmişti. Garipoğlu “canavarca hisle adam öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezası aldı. 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri’deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu.

Hakkındaki hapis cezasının onanmasının ardından Tülay Makbule Garipoğlu, 29 Temmuz 2012’de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim oldu. Hayyam Garipoğlu ise sırra kadem bastı. Kocaeli Yarı Açık Kadın Cezaevi’ne konulan Tülay Makbule Garipoğlu 7 ay cezaevinde kaldı.

Garipoğlu, cezasının geri kalan kısmını kamu hizmeti yaparak geçirmişti.