AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Kaynak: AA
AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
Elazığ'da nefes borusuna şeker kaçan çocuk, AKP Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

AKP Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere aracıyla seyir halindeyken yolda kalabalık bir grup yurttaşın toplandığını gördü.

Durumu anlamak için otomobilini durduran Keleş, kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir kız çocuğunu gördü.

Boğazına şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulayan AKP’li Keleş, çocuğun yeniden nefes almasını sağladı.

Çocuğun ailesi ve olay yerindeki vatandaşlar, Prof. Dr. Erol Keleş'e teşekkürlerini iletti.

O anlar kameraya yansıdı.

"ALLAH'IN İZNİYLE, ÇOCUĞUMUZ ŞİMDİ SAĞLIKLI VE GÜVENDE"

Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende” ifadelerini kullandı.

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