“AKP içinde bir felakete yol açacak!” Saray kazan gibi kaynıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’ye zarar verdiğini ve AKP içinde de ciddi bir çözülmeye yol açtığını söyledi. “Partili cumhurbaşkanlığı sistemi felaket getireceğini ama aynı zamanda AKP içinde bir felakete yol açacak diye de söylüyorduk” diyen Bulut, saray yönetimi ile parti yönetimi arasında derin bir kopukluk oluştuğunu vurguladı.

Bulut, bakanların etkisizleştiğini, kararların saray çevresindeki ofisler ve ajanslar tarafından alındığını belirterek, “Ülkeyi yönetenler artık sarayın etrafındaki küçük zümre” dedi. AKP’nin eski kadrolarının pasifleştiğini, yerlerine gelen yeni isimlerin liyakatsiz ve etkisiz olduğunu belirten Bulut, bu yapının rüşvet ve yolsuzluğu artırdığını ifade etti.

Erdoğan sonrası dönemin iktidar içindeki gruplar arasında mücadeleye sahne olacağını belirten Bulut, “Bir kesim Erdoğan kalsın diye bastırıyor, diğer kesim ise Erdoğan sonrası için pozisyon alıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut şöyle konuştu:

Biz CHP olarak partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeye felaket getireceğini söyledik. Yani ilk sistem kurulduğunda ilk adaylıkta o dönemde ben de milletvekili adayıydım. Hepimiz bunun bir felakete yol açacağını ama aynı zamanda AKP içinde bir felakete yol açacağını da söylüyorduk. Çünkü ne yaparsanız yapın partili cumhurbaşkanlığı tek kişilik yönetimde başka siyasi figür kalmıyor. Bakanların bürokrat olduğu bizde bir değişiklik olmadı yani muhalefet milletvekilleri ama iktidar milletvekillerinde yürütmeden ve icraattan uzaklaşınca etkisiz hale geliyor. Sonuçta bir kopukluk oluşuyor. Bugün artık o çok görünür bir halde geldi. Saray yönetimi ile AKP yönetimi arasında fark oluştu. Son dosyalara dikkat edin. Mehmet Yıldırım yakalanıyor ya da Rezan Epözdemir ile ilgili bir dosya olduğunda tweetler atılıyor. Birbirlerini uyarıyorlar. Şimdi düşünün bakana söylemiyorlar. Hukuk biriminden birisine söylüyor. Yani sarayın içerisinde ofislerde, ajanslarda çalışanların ülkeyi nasıl yönettiğinin bu aslında itirafıdır. Hal böyle olunca eski yöneticiler yani bugüne kadar AKP'de yöneticilik yapmış olanlar pasife dönünce yeni kadro çıktı. Ama gördüğümüz kadro kadarıyla yeni kadro eski kadroları çok aratır halde, iyice liyakatsız, tamamen sarayın etrafında tuhaf, değişik tiplerden kurulu bir yapıya dönüyor.

Ankara kulislerini karıştıran iddia: Erdoğan’dan Bahçeli'ye yeni görev

İÇERİDE KAYNAYAN BİR KAZAN MİSALİ TARTIŞILIP DURUYOR

Sonuçta bunların yönettiği ülke maalesef rüşvetin, yolsuzluğun daha da arttığı bir hale dönüyor. O yüzden bu sistemde kavganın, gürültünün son bulması mümkün değil. Asıl soru Tayyip Erdoğan devam mı edecek yoksa anayasa gereği aday olmayacak mı? İkinci büyük soruda Erdoğan’dan sonra kim gelecek? Tayyip Erdoğan sonrasını şu anda içeride kaynayan bir kazan misali tartışılıp duruyor ve bugünkü kavganın, gürültünün sebebi de aslında budur. Sonuçta içerideki bu savaş Tayyip Erdoğan'ı da yönlendiriyor. O sarayın etrafındaki küçük zümre, küçük kesim şu anda ülkeyi felakete götürürken aslında kendi geleceklerini hazırlıyorlar. Kendi geleceklerini hazırlarken de bir kısmı aman Tayyip Erdoğan kalsın o giderse biz yokuz. Bir kısmı da Tayyip Erdoğan gittiğinde birkaç grup var, birkaç yapı var kesin bizim gelmemiz gerekiyor diye basına, iş dünyasına baskı yapar hale gelmiş durumdalar. Bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha öte yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılan operasyonlardan çok daha öte vahim bir durum. Bunun sebebi yine demokrasinin olmaması, hukuktan uzaklaşmamız, devlet kurumlarına yapılan müdahalelerdir. Bununla ilgili de çok örnek verebilirim. Son örneği vereyim, Tayyip Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkan oğlu vali ziyaretinde vali koltuğuna oturuyor. Allah aşkına bu olabilecek bir şey mi? Vali kimi temsil ediyor? Vali sadece onu atayan Tayyip Erdoğan'ı temsil etmiyor. Asıl devleti temsil ediyor. Bir siyasetçinin oğluna otoriter rejimde bile görülmeyen bir şekilde bir siyasetçin oğluna devlet koltuğunu teslim ediyorsun. O teslim ettiğin koltuk senin şahsına ait bir koltuk değil. Şirketine ait bir koltuk değil, partine ait bir koltuk değil. Devletin memur maaşıyla geçinen vatandaşın verdiği vergilerle orada olan ve devleti temsil etmek üzere görevlisi olan birinin o koltuğu teslim edemez. Bu bile bugün yaşadıklarımızın tipik aynasıdır.

"Özgür Özel’den İmamoğlu’na büyük kötülük!" Ünlü gazeteci açıkladı