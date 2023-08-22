AKP iktidarı satmaya doyamadı. Şeker fabrikaları, Telekom, limanlar, araziler ve daha niceleri gitti

AKP iktidarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Ülke, bu dönemde hiç görmediği büyüklükte özelleştirmelere şahit oldu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeye kurban edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 1986-2023 döneminde kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı, iktidarın kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. 36 yılda kamu taşınmazı satışından elde edilen 20 milyar 12 milyon 339 bin TL’lik gelirin yüzde 99,7’si, AKP’nin iktidarda olduğu 2002 ila 2023 dönemindeki satışlardan oluştu.

SATMAYA DOYMADILAR

Resmi verilere göre, 1986 ve 2001 yıllarını da kapsayan 16 yıllık dönemde gerçekleştirilen satıştan elde edilen gelir, 43 milyon 304 bin 548 TL olarak kayıtlara geçti. 2002-2007 döneminde ise 1 milyar 446 milyon 636 TL’lik kamu taşınmazının satıldığı bildirildi. Tüm tepkilere karşın kamu varlıklarını elden çıkartmaktan vazgeçmeyen iktidar, 2008 itibarıyla özelleştirme politikalarını daha etkin uygulamaya başladı. Ülkede, Ocak 2008-Temmuz 2023 dönemleri arasında kamu taşınmazlarının satışından toplam 18 milyar 522 milyon 397 bin TL gelir elde edildiği belirtildi.

KÖRFEZ’DE PARA ARAYIŞI

Ekonomik sorun yaşayan Türkiye, seçimlerden sonra ilk iş Körfez’deki Arap ülkelerine başvurdu. Arap ülkeleri daha çok yüksek getirisi olan hazır işletmeleri almayı tercih ediyor. THY’nin bir bölümü, İzmir Alsancak Limanı gibi işletmelerin devri senaryoları da gündeme geldi.