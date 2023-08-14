Atatürk'ün borcunu ödeyip millileştirdiği liman Araplara gidiyor

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir milletvekilleri ile birlikte; İzmir Alsancak Limanı’nın satılacağı yönündeki planları, limanda yaptıkları açıklama ile protesto etti. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Seçimden itibaren İzmir limanına, Varlık Fonu yöneticileri BAE firmasının gelip tespit yaptıklarını biliyoruz. Israrla sorduk, ‘evet görüşüyoruz, satıyoruz’ dedi.

Görüşme yeni değil, 2021’den itibaren başlayan hem de ‘FETÖ’ye kaynak ayıran, FETÖ’yü destekleyen ülke’ dedikleri BAE ile Varlık Fonu üzerinden hatta ve hatta BMC’nin ve bizim tank-paletin peşkeş çekildiği firmaların da içinde olduğu bir gruba peşkeş çekilmeye çalışıldığını biliyoruz” dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ve CHP İlçe Başkanları İzmir Alsancak Limanı'nın satılacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu şunları söyledi:

“ÇİÇEĞİ BURNUNDA ULAŞTIRMA BAKANI İDDİALARI MECBUREN KABULLENMEK ZORUNDA KALDI”

Aslanoğlu, ortaya atılan iddialar sonrasında yeni Ulaştırma Bakanı’nın bu iddiaları doğrulamak zorunda kaldığını ifade ederek, “Bizler seçimlerden önce sürekli olarak dile getirmiştik. ‘Türkiye AKP iktidarıyla bu krizden çıkamaz, tam aksine ülkenin kaynakları borçları kapatmak, israfı fonlamak için haraç mezat satılır’ diye.

Üzülerek söylüyorum ki, haklı çıkmanın acısını yaşıyoruz. Bu haraç mezat, gizli saklı pazarlıklarla satılan milli değerlerimizden birisi de önünde durduğumuz Alsancak limanı. Kesin bir dil kullanıyorum çünkü iddialar basın tarafından dile getirildikten, İzmir Milletvekilimiz Sayın Mahir Polat tarafından Meclis’e taşındıktan sonra, çiçeği burnunda Ulaştırma Bakanı iddiaları mecburen kabullenmek zorunda kaldı” dedi.

“AKP İKTİDARI ARAPLARA VERMEK İSTİYOR”

Alsancak Limanının Osmanlı zamanında İngiliz ve Fransızlara verildiğini, Atatürk’ünde bu limanın borçlarını ödeyerek geri alıp millileştirdiğini belirtip, ”Üstelik Sayın Bakan, Limanın satışıyla ilgili bir ihaleden, özelleştirme için isteklilerin teklif verebileceği bir sistemden değil, direkt olarak Arap Emirliklerine, ihalesiz ve adrese teslim bir satış olacağını açıkça söyledi. Bu arkamızda gördüğünüz liman, Osmanlı zamanında İngiliz ve Fransızlara verilmişti.

Mustafa Kemal Atatürk, tüm borçları ödemiş, limanımızı İngiliz ve Fransızlardan almış ve millileştirmiştir. Şimdi AKP İktidarı Araplara vermek istiyor. Bu liman, İzmir’in aynı adı taşıyan semtiyle özdeşleşmiş ve İzmir’in simgelerinden biri olmuştur. Bu Liman, İzmirlinin malıdır. Bu liman milli güvenlik ve beka meselesidir” ifadelerini kullandı.

“BÖYLESİNE DEĞERLİ OLAN BİR LİMANI, NE OLDU DA ARAP EMİRLİKLERİNE SATMAK İÇİN AYAKLARINA KADAR GİTTİNİZ?”

Şenol Aslanoğlu, “İzmir’e yatırım yapmak yerine, İzmir’in mallarını, milli değerlerimizi satmakla uğraşan AKP’lilere bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sormak isteriz; Böylesine değerli olan bir limanı, bunca yıldır devlet işletirken ne oldu da Arap Emirliklerine, üstelik de ihalesiz bir şekilde satmak için ayaklarına kadar gittiniz? Alsancak Limanının satılması ile ilgili İzmir iş dünyası ve odalarla görüştünüz mü? İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölge Sanayi Odası (EBSO) Deniz Ticaret Odası gibi çok güçlü ve köklü odalarımız ve sanayicilerimiz ile görüştünüz mü? Kendilerinden işletme ile ilgili teklif vermeleri istendi mi?” şeklinde sorularını yöneltti.