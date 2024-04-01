AKP ile CHP yenişemedi 'Başkan'ı kura belirleyecek

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirlendiği seçimde nefes kesen bir yarış yaşandı.

Ardahan Çıldır'daki seçimler kıyasıya yarışa sahne oldu. CHP adayı Nurettin Aygün ile AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu 452'şer oy aldı. İki aday da seçimi yüzde 28.73 oy oranıyla tamamladı.

Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Memleket Partisi adayı Turgay Şirin ise 338 oyla yüzde 21.48 oy oranına ulaştı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temeltaş'a açıklamalarda bulunan avukat Tarkan Erdal, "Kanunda böyle durumlarda bir 'ad çekme' usulü olduğu için aslında kura ile belirleniyor. Tekrar bir seçim yapılabilmesi mümkün değil. İki tane aynı sayıda oy çıktığı zaman aynı oyu alan adaylarla beraber , kanun 'ad çekme usulü' diyor. Oradan 'ad çekme usulü' ile artık kimin kısmeti varsa oradan seçiliyor ve görevine devam ediyor." dedi.

BURSA'DA MUHTAR KURAYLA BELİRLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesi’nde de 120 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Gazelli İlkokulu’nda kurulan sandıkta oylarını kullanan seçmenler, 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimi için oy kullandı.

120 oydan 114'ü geçerli sayılırken, mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57’şer oy aldı. Adayların seşit oy alması üzerine muhtar çekilen kura sonucu belirlendi. Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş, Gazelli Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.