AKP ile Yeniden Refah arasında ittifak krizi. Seçim açıklaması iptal edildi

Kaynak: Gerçek Gündem
AKP ile Yeniden Refah arasında ittifak krizi. Seçim açıklaması iptal edildi
Yeniden Refah’tan gelen ‘görüşmeler sona erdi’ açıklamalarından sonra sürpriz bir görüşme haberi gündeme geldi.

2024 Yerel Seçimleri'nde muhalefet kanadında birçok parti kendi amblem ve isimleri ile seçimlere girmeyi karar verirken, iktidar cephesinde de benzer bir tartışma sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde, Ankara ve İstanbul'da ikişer ilçe taleplerinin AKP’nin reddettiğini belirten Yeniden Refah kurmayları, görüşmelerin sonlandırıldığını açıklamıştı.

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SÜRPRİZ GÖRÜŞME KARARI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın yani 2 Şubat Cuma günü açıklayacağı duyurulan yerel seçim kararı açıklaması iptal edildi.

Bu akşam ittifak görüşmeleri kapsamında AKP ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin görüşeceği belirtildi. Fatih Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi günü yani 5 Şubat’ta açıklaması öngörülüyor.

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