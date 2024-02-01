AKP’de toplu istifa. Adaylık süreci krize döndü

Kaynak: BirGün
AKP’de toplu istifa. Adaylık süreci krize döndü
AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz, aday belirleme sürecinde ilçe teşkilatının 'hiçe sayılması' iddiasıyla ilçe yönetiminin topluca istifa ettiğini bildirdi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, aday belirleme sürecinde kriz çıktı. AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz, ilçe yönetimi olarak topluca istifa ettiklerini açıkladı. Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, aday belirleme sürecinde ilçe teşkilatının hiçe sayıldığını öne sürdü.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aday belirleme sürecinde oluşan aksaklıklar nedeni ile ve ilçe teşkilatının hiçe sayılmasından dolayı ilçe yönetimi olarak istifa ettiklerini duyurdu.

Yılmaz, açıklamasının devamında, “Partimizin ve davamızın her daim birer neferleriyiz. Görevde olduğumuz süre boyunca, İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında birlikte çalıştığımız; kurum müdürlerimiz, STK’larımız ve tüm kurum çalışanlarımıza, ayrıca konu Gemlik olduğunda elini taşın altına koymakta geri kalmayan hepimizin bildiği değerli iş insanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yarın Bursa'da ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

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