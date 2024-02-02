AKP'den, Yeniden Refah'a kritik 'ittifak' ziyareti: Son söz Erbakan’da...

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki iş birliği görüşmeleri de devam ediyor.

AKP'den Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

Ala ve Yavuz, YRP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

4 TURLU GÖRÜŞMELER YAPILDI

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan Bekin, "Sizin karşı taraftan bir isteğiniz oldu mu? Onların sizden bir isteği oldu mu?" sorusuna, "Yok. Zaten bu konularla ilgili 4 turlu görüşmeler yapıldı. Son olarak gözden geçirildi bazı şeyler. Üzerinde son rötuşlar yapıldı bazı şeylerin. Genel başkanlar düzeyinde artık nasıl bir karar verilecekse biz de ona uyacağız" yanıtını verdi.

Bekin, bir gazetecinin, "Sıcak bir karşılama oldu." ifadesi üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kadim dostlarımız. Bu, siyasetten de öte uzun yıllardır birlikte olduğumuz kardeşlerimiz. Elbette ki biz yakın bir karşılama göstereceğiz. İttifak olsa da olmasa da bizim için bu değişmez."

Bekin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?" sorusuna da "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek." diye cevapladı.