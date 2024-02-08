Aday gösterilmeyen belediye başkanı Yeniden Refah'tan aday oldu. AKP'de yaprak dökümü devam ediyor

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Aday gösterilmeyen belediye başkanı Yeniden Refah'tan aday oldu. AKP'de yaprak dökümü devam ediyor
Yerel seçimlerde aday gösterilmediği için AKP'den istifa eden Önder Tanır, YRP'den Bursa'nın Kestel ilçe adayı oldu.

Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayacaklarını duyuran Yeniden Refah Partisi (YRP), adaylarını açıklamaya başladı. AKP'den aday gösterilmediği için istifa eden Önder Tanır, Bursa'nın Kestel ilçesinden YRP'nin adayı oldu.

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Tanır'ın rozetini, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tanır'ın adaylığı ilan edildi.

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AKP’DEN ADAY GÖSTERİLMEYENLER YRP’YE GEÇİYOR

AKP’de yaprak dökümü devam ediyor. Yerel seçimlerde AKP’den aday gösterilmeyenler birer birer YRP’ye geçiyor.

AKP’den aday gösterilmeyen eski Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek YRP’ye geçti. YRP, Gülpınar’ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterdi.

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Kasım Gülpınar’ın AKP’den istifa edip YRP’ye geçmesinden sonra Eyyübiye Belediye Başkan yardımcısı Sait Kaya, “Sayın Mehmet Kasım Gülpınar ile yol yürümeye devam etmek üzere; AKP üyeliğinden ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden İSTİFA etmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullanarak partisinden istifa etmişti.

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AKP’de üç dönem milletvekilliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katılmıştı. Kılıç’ın rozetini Fatih Erbakan takmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AKP ile işbirliği yapmama kararı aldıklarını, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarını göstereceklerini açıklamıştı. Erbakan’ın bu açıklamalarının ardından AKP’den aday gösterilmeyen birçok isim partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı.

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