AKP itirazlarla Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye çıkardı

AKP Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, merkez ilçe seçim kuruluna itirazlarından sonra yapılan düzeltmeler sonucu partisinin kentteki milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

AKP itirazlarla Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye çıkardı

AKP’li Keskin, partisinin İl Başkanlığı'ndaki toplantı salonunda yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin ilçe seçim kurulunun bazı birleştirme tutanaklarında maddi hatalar tespit ettiklerini söyledi.

Hatalar nedeniyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını belirten Keskin, sürecin sükunetle takip edildiğini dile getirdi.

Keskin, ilçe seçim kurulunca başvurularının incelendiğini kaydederek, "Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.

Keskin, 28. dönemde TBMM'de Isparta'yı AKP adına Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'un temsil edeceğini kaydetti. (AA)

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