Yunanistan'da Yunan kalmayacak. Saatli bomba komşuda mı patlayacak

Avusturya hükümeti gibi kendi var oluş hikayesini Türk düşmanlığı üzerine inşa eden Yunanistan, ortaya çıkan doğurganlık oranındaki ciddi azalma, her yıl ülkeden yaklaşık 50.000 kişinin yurtdışına gitmesi, nüfustaki yaşlı oranının gün geçtikçe artması gibi faktörlerin de etkisiyle çok ciddi bir nüfus problemiyle karşı karşıya.

Yunanistan’ın içinde bulunduğu nüfus problemini Youtube kanalında yayınladığı son videosuyla gündeme getiren uluslararası siyaset uzmanı Prof. Dr. Sedat Laçiner “Yunanistan'ın kucağında bir saatli bomba var ve dünyada saatli bombanın patlamasıyla ilk karşılaşan ulus Yunanlılar olabilir” iddiasında bulunduktan sonra konu hakkında dikkat çekici bilgiler aktardı.

"BURADA İKİ TEHLİKE VAR"

Geçenlerde Elon Musk’ın da söz konusu ettiği Yunanistan’daki nüfus erimesi hakkında Yunanistan Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis'in “En ciddi sorunlardan biri bu” demecini takipçilerine hatırlatan Laçiner komşuda açığa çıkan sorunu “Yukarıda yaşlanan bir ağaç var fakat aşağıdan fidan vermiyor” diye açıkladı.

Ülkedeki nüfus erimesinin sadece demografik sorunlar getirmediğini, nüfusun her yıl 50.000 kişi azalnmasının hazineye ciddi bir yük yüklediğinin altını çizen Laçiner, "Bu hazineyi kemiren bir şey” diye konuştu.

Nüfustaki azalmanın gelişmiş teknolojiyle tolere edilebileceğini söyleyen Laçiner, Yunanistan’ın yaşlanma sorununa da dikkat çekerek “Eğer nüfusunun 3’te 1’i 60 yaş üzeri ise ve yakında bu 3’te 1’den 3’te 2'ye çıkacak ise yani sokağa çıktığınızda karşılaştığınız her üç kişiden ikisi 60 yaşın üzerinde olacak ise; 80 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranı 1'in de altına düşmeye başlayacaksa, yani her 9 kişiden veya her 8 kişiden biri, 80 yaşın üzerine gelecekse burada iki tehlike var” açıklamasında bulundu.

Tehlikelerin ilki olarak yaşlanan nüfusun çalışma hayatına katılamamasını gösteren Laçiner “Yunan toplumunun nüfusuna dikkatli bakıldığında bir diğer özellik de insanların yalnızlığı seçmeye başlaması, evliliklerin yerini birlikte yaşamanın alması, birlikte yaşamalarının yerini ise birlikte yaşayamamanın alıyor olması” diye konuştu. Konu hakkında çeşitli verileri takipçileriyle paylaşan Laçiner “O eski kalabalık, şenşakrak Yunan ailesi artık tarih oldu” iddiasında bulundu.

"GÖÇMENLER BİLE BURADA KALMIYOR"

Nüfus açığının göçlerle kapatılmasının pek çok ülkede uygulandığını belirten Laçiner, göçmenlerin de Yunanistan'da kalmak istemediğini, ülkede şu anda yasal olarak oturan 765.598 göçmenin olduğunu, ancak bunların da Yunanistan'ı terk ettiklerini söyledi. Bir önceki sayıma göre Yunanistan'da sürekli oturumu olan göçmen sayısında %66 azalma olduğunun altını çizen Laçiner “Çoğu Arnavut olan bu insanlar İtalya'ya İngiltere'ye Avrupa'nın dağ batısına göç ediyorlar. Yunanistan bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için, göç açısından olumsuz etkileniyor. Yunanistan'ın nüfusunun erimesine katkıda bulunuyor. belli bir yaşa gelen Yunanlılar geleceklerini sadece Yunanistan'da değil başka bir yerde de kurabilecekleri düşündükleri için Yunanistan'ı terk ediyorlar” iddiasında bulundu.