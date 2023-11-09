AKP milletvekilinden "Tek bir Filistinliyi dahi Türkiye’ye getirmeyin" konuşmasına "Yapacağız" cevabı

Saadet Partisi vekili Birol Aydın, TBMM'de yaptığı konuşmada "Lütfen tek bir Filistinliyi dahi Türkiye’ye getirmeyin" dediği sıralarda AKP sıralarındaki bir milletvekili "Onu da yapacağız" şeklinde cevap verdi.

AKP milletvekilinden "Tek bir Filistinliyi dahi Türkiye’ye getirmeyin" konuşmasına "Yapacağız" cevabı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın Türkiye Büyük Meclisi (TBMM)'de İsrail ile Gazze arasındaki çatışmalar hakkında konuştu.

Yürek yangınlığımızı dile getirmek istiyorum diyen Aydın, "Soykırım ve zalimlik devam ediyor. İslam ülkelerinin acziyeti, çaresizliği sözden mitingden hamasetten öte hiçbir şey ortaya koyamamaları, günün sonunda bir planın adım adım işlediğini görüyoruz" dedi.

AKP sıralarına dönerek "Gazzelilerin Türkiye'ye getirilmesi kabul edilemez bu İsrail’in bir oyunudur. Lütfen tek bir Filistinliyi dahi Türkiye’ye getirmeyin. Sakın ha! Gazze'nin insansızlaştırılmasına, bir tek Filistinlinin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayınız" dedi.

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Filistin davası ve Türkiye'ye bu durumun haksızlık olacağını kaydeden Aydın, "Siciliniz kabarık, siz 5-10 milyar dolar karşılığında bunu yapma potansiyeline sahipsiniz" dedi.

Aydın'ın bu sözlerinin ardından AKP sıralarından sesler yükseldi. Yükselen seslere rağmen konuşmasına ara vermeden devam eden Aydın, Türkiye'de artan kaçakların konusuna da vurgu yaparak, Türkiye, düzensiz göçmen, mülteci merkezi haline geldi. Bu durum Türkiye için büyük beka sorunudur diyerek Büyük İsrail Projesine dikkat çekti.

Aydın, "Büyük İsrail Projesi çerçevesinde İsrail Gazzelileri ya Sina Çölü'ne sürecek ya a onları çeşitli ülkelere dağıtacak diyen Aydın dikkatinizi çekiyoruz" diyerek iktidara tepki gösterdi.

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