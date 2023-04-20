AKP plakalı araçla tartışma yaşayan vatandaş isyan etti 'Çakar takıp yol kesiyor, devlet misiniz ulan siz!'

İddiaya göre, Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde, '34 AKP 13' plakalı ve 'çakarlı' bir aracın sürücüsü, kendisine yol vermeyen bir taksiciyle tartıştı.

İstanbul'da yaşanan bir trafik olayı sosyal medyada büyük tepki çekti. İddiaya göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan 'AKP' plakalı ve 'çakarlı' bir araç, kendisine yol vermeyen bir taksi şoförüyle karşı karşıya geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde taksicinin "Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın" sözlerine karşılık olarak aracın sürücüsünün "Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola" yanıtını verdiği görüldü.

Taksici ve araç sürücüsünün arasındaki konuşma şöyle:

“SEN DEVLET MİSİN?”

"-Sen sivil plakasın hayırdır devletin verdiği şey, sen devlet misin?

-Bana konuşma.

-Bekle polis çağırıyorum. Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz, kendisi çakar takıyor, gelip yol kesiyor.

-Terbiyesiz...

-Terbiyesiz sensin, ahlaksızsın. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Videoya çekin arkadaşlar. Terörist sensin.

-Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola. Acil gelin (Telefonda konuşuyor)

Çakarlı araç kullanımı yasalara göre sınırlandırılmıştır. Çakar lambaları sadece ambulans, kolluk araçları, itfaiye ve devletin en üst protokolündeki makam araçlarına takılabilir.

Yetkisiz çakar kullanımı 2022 yılında 1823 lira iken bu para cezası, 2023 yılından itibaren 4 bin 64 liraya yükseltildi.

Çakarlı araçlarla ilgili daha önce de çok sayıda olay yaşanmıştı.

AKP’den aday adayı olan bazı isimlerin lüks araçlarla konvoy yaparak başvuruda bulunduğu görülmüştü.