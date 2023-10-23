Erdoğan’ın güvenlik duvarı delindi iddiası. Sahte çakarlı araçla Erdoğan’ın uçağının dibine kadar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma duvarının sahte çakarlı araçla delindiği iddia edildi. Atatatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanlığı uçağının dibine sahte çakarlı araçla gelen bir kişi apronda bir saat bekledi.

Erdoğan’ın güvenlik duvarı delindi iddiası. Sahte çakarlı araçla Erdoğan’ın uçağının dibine kadar geldi

Girilmemesi gereken Cumhurbaşkanlığı uçağının apronuna bir kişinin, sahte çakarla ve yalan beyanla girdiği öne sürüldü.

Siyah renkli aracının önüne "protokol" yazısı koyan, tepesine sahte çakar taktıran bir kişinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki uçağının dibine kadar geldiği, fark edilene kadar, yaklaşık 1 saat boyunca kaldığı iddia edildi.

Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için her gün 2,8 milyon lira bütçe ayrılırken, güvenlik sisteminde bu ay başı insan hatasından kaynaklanan bir zaaf olduğu öne sürüldü.

Erdoğan. partisinin 7 Ekimde Ankara’daki kurultayının ertesi günü İstanbul’a uçtu. 8 Ekim’de uçak Atatürk Havalimanı apronundaydı, saat 16.00’da Yeşilköy’de kilise açılışı yapılacaktı.

10Haber'in haberine göre, korumaları çıkış için konvoy hazırlığı yaparken Konukevi’nin E Kapısı’na saat 14.33’te siyah renkli bir araç yanaştı.

06 plakalı çakarlı aracın ön camında 'Protokol' yazıyordu. Kapı güvenliği arabayı aramak istediğinde içindeki kişi. “Korumayım, hemen kapıyı aç” dedi.

Güvenlik bu aceleci tavrı, araçtaki çakarı ve 'Protokol' yazısını görünce aracı içeri aldı. Araç kapıdan geçti, konukevinin önünde aprona kadar gitti. İddiaya göre. Cumhurbaşkanı’nın uçağının yanına yaklaştı.

Cumhurbaşkanlığı korumaları bir süre sonra aracın konvoydan olmadığını fark etti. Aracı süren şahıs 15.45 sularında fark edildiğinde apar topar E Kapısı’na götürüldü.

10Haber’in ulaştığı kaynaklara göre araçtaki çakar sahteydi. Araç şoförü kendisini. “Cumhurbaşkanı’nı çok sevdiğim için girdim” diye savundu. Kimlik bilgilerine bakıldı, herhangi bir suça karışmadığı tespit edildi, sahte çakar kullandığı için işlem yapıldıktan sonra olay yerinden gönderildi. Fakat kapıdaki güvenlik ve polis memuru hakkında. 'Güvenlik zafiyeti yarattıkları gerekçesiyle' soruşturma başlatıldı.

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