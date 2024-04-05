AKP radyo ve televizyonu!

Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF çalışanları, ortaklaşa kaleme aldıkları kamuya açık mektupla "programlarda daha fazla fikir çeşitliliği" talep etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ARD ve ZDF'de editör, kameraman ve yönetmen olarak çalışan 100'den fazla kişinin imzasıyla yayımlanan mektupta, azınlığın görüş ve düşüncelerinin yeteri kadar gündeme getirilmediğine işaret edilerek, ifade çeşitliliğinin korunması için köklü bir reforma gidilmesi istendi.

Mektupta, kamu yayın kuruluşlarına yönelik "tartışma alanını sınırlamak", "fikirleri bulanıklaştırmak ve bu amaçla haber yapmak", "muhalif görüşlü azınlıkları karalamak ya da susturmak" gibi ağır ithamlarda bulunuldu.

Mektupta, ayrıca yayın kurum ve kuruluşlarının kontrol birimlerinde televizyon ve radyo harcı ödeyen dinleyici ve izleyicilerin de yer alması gibi çeşitli talepler dile getirildi.

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Haberi okuyunca, önce “TRT’den 100 kişi çıkıp da böyle bir mektup yayınlar mı?” diye düşündüm ama ardından “TRT’de muhalif görüşlere de yer vermeyi düşünen kimse bıraktılar mı acaba?” sorusu geldi...

Haberden de anlaşılacağı gibi Almanya’nın kamu yayın kuruluşları da Türkiye’de olduğu gibi, iktidarın sözcülüğünü üstleniyor! Oysa bu kurumların bütün masrafı, halktan kesilen vergiler veya harçlarla karşılanıyor.

Türkiye’de bu iş, artık iyice rayından çıktı. Bütün milletin sesi olması gereken TRT gibi bir kurumu, AKP’nin yayın organı haline getirdiler. Seçim sürecinde bu partizanlık çok daha net bir şekilde görüldü.

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Bir ara, TRT’yi FETÖ üssü haline getirmişlerdi. FETÖ’nün gazetelerinde, televizyonlarında çalışanlar, TRT’ye doldurulmuştu. Bu kişilerin akıbeti konusunda fazla bir bilgi yok. Sadece Anadolu Ajansı’nın 1 Ağustos 2018’de geçtiği bir habere göre, “Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada “Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen 20 eski TRT çalışanının yargılandığı davada, 10 sanığa 6 yıl 3 aydan, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.”

Peki hepsi bu kadar mıydı? Diğerleri ne oldu? TRT’yi AKP propaganda merkezi hâline getirenler nerede yetişti veya TRT’ye nasıl alındı?

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Gerçi her dönemde TRT, siyasiler ve üst düzey bürokratlar tarafından çiftlik gibi kullanıldı ama bu kadar kaba partizanlık, hiçbir dönemde görülmedi.

“İktidar borazanlığını yaptılar da ne oldu? Bütün propagandaları ters tepti” denilebilir ama hayat sadece siyasetten ibaret değil... Müzik programlarına bakın, hep yandaşlara veya piyasada varlık dahi gösteremeyenlere program yaptırıyorlar. Kalite yok. Buna benzer pek çok uygulama sayılabilir. Yabancı dillerde de yayın yapan “Türkiye’nin Sesi Radyosu”nun ne durumda olduğunu takip etmedim ama TRT’nin televizyon kanalları, sadece AKP’nin sesini duyurmaya programlanmış durumda. Öyleyse “Türkiye Radyo ve Televizyonu” adını, artık kullanmamaları gerekir... Oldu olacak, “AKP radyo ve televizyonu” desinler, bütçesini de devletten değil AKP’den versinler...