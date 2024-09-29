AKP son toplantıda düğmeye bastı: Sosyal medya platformlarına yeni düzenleme geliyor

Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP’nin son yapılan Strateji Kurulu Toplantısı’nda sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberlerin ve kirli bilgilerin sonuçları masaya yatırdı.

Hükümetin sosyal medyada yeni bir düzenleme için harekete geçtiği ifade edilirken, AKP kurmayları sosyal medya platformlarında dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımın giderek arttığına dikkati çekti.

Söz konusu toplantıda “Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğru olmayan bir bilgi veya haber, doğru olandan 120 kat daha hızlı yayılıyor. Bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıp, doğrusuna ilişkin açıklama veya paylaşımlarla kimse ilgilenmiyor. Yalan bilgi binlerce görüntülenme alıyor, hızla yayılıyor. Doğru olmadığı ortaya çıksa bile, iş işten geçmiş oluyor. Yalanın yayılma hızı ile doğrunun yayılma hızı arasında kat kat fark var. Yalan bilgi 100 tıklanıyorsa, doğru bilgi 7-8 tık alıyor” ifadeleri kullanıldı.

"HÂKİM VE SAVCILAR ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR"

Öte yandan AKP kaynakları söz konusu düzenlemeye ilişkin “Herhangi bir olay karşısında, ortada henüz somut bir durum yokken, bir bakıyorsunuz, birileri sosyal medya mahkemesi kurmuş, yargılama yapmış ve infaz etmiş. Bu durum, hâkim ve savcılar üzerinde de baskı oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.