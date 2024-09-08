AKP sözcüsünden erken seçim açıklaması: Gündemimizde yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk TV'de katıldığı bir programda erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. Çelik'in açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’den iktidara erken seçim teklifi. Tarih verdi

"ERKEN SEÇİM GÜNDEMİMİZ YOK"

"6'lı Masa'da garip trafik vardı. Şimdi bu trafik CHP'nin içinde var. 'O üçü bir ara geldi, ikisi bir araya geldi, bu mesaj mıydı' diye. Şöyle bir tartışma olmuştu. Antidemokratik literatür kullanılmıştı. Asıl durum, biz buna karşı çıkmıştık. Aynı durumu CHP'nin içine taşıdılar. CHP genel merkezinde bir irade var bir de belediyeler üzerinden yürütülen irade var.

Yeniden Refah erken seçim için tarih verdi: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Meseleyi konsolide etmek için erken seçim tartışması gündeme getiriliyor. Siyaset hangi duraklarda durduğunuz değil hangi yolu yürüdüğünüz meselesidir. Seçimi niye yapıyoruz? Vatandaş diyor ki 'merkezi iktidarda şu kadar süre veriyorum, şu işleri yapın diyor'.

Şu anda bir erken seçim tartışması yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi nasıl berhava olmuşsa, şimdi normalleşmeyi de berhava ediyorlar. Erken seçim gündemi bizim için yoktur. 14-28 Mayıslarını gördük. Genel seçimlerle yerel seçim dinamiği farklı şeylerdir. Erken seçim gündemimiz yok."