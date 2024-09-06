Yeniden Refah erken seçim için tarih verdi: Sandık 23 Kasım 2025 tarihinde mutlaka gelmeli

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teşkilatlarının her an seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kılıç, “Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz” diye konuştu.

“Görünen köy kılavuz istemez” diyen Kılıç, 2025 yılı sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı erken seçim seçime gidileceğini öne sürdü.

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Kılıç’ın konuya ilişkin açıklaması şekilde:

"Yeniden Refah Partisi, seçimde 500 binle girdiği üye sayısını bugün 555 bine çıkarmış durumda. Teşkilatlarımız, her an seçim olabileceği düşüncesiyle motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yılbaşına kadar olmazsa, yeni yılın ilk aylarına kadar üye sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. YRP Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın da açıkladığı gibi, YRP teşkilatları 2025 yılı sonbaharında seçim olabileceği düşüncesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de bir erken seçim olabilir. Açlık sınırı 19 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin lira ve enflasyon 8,5 puan yukarı revize edildi; 2024 yılı sonu beklentisi bu yönde. Bu şartlar altında Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez; Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılı sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı olabilir, bu erken seçim kapımızı çalacaktır.

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Parti olarak erken seçim tarihini de size ilan etmek istiyorum. 2025 yılı sonu olması halinde, 23 Kasım Pazar günü erken seçim için makul bir gün olacaktır. 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazartesi, seçimde okullar kullanıldığı ve öğretmenler sandık görevlisi olduğu için böyle bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Tabii ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek, iktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmaya çalışacaktır. Aslolan seçim değil geçimdir."

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