AKP Tirebolu ilçe yöneticisine Giresun Üniversitesi’nde ballı kaymaklı kadro

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı için açılan ilan tartışmalara neden oldu.

2024 YILI İÇİN İLANA ÇIKTILAR

2024 yılı için açılan ilanda ders verecek öğretim üyesi alımı gerçekleştirileceği ilan edildi. İlan şartlarında ise, “Muhasebe veya Muhasebe ve Denetim anabilim dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve muhasebe alanında bilimsel çalışması bulunmak” ifadeleri yer aldı.

AKP TİREBOLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İlan sonuçları açıklandığında ise girişi sınavında 65 puan verilerek bölüme alınan Ahmet Yasir Yılmaz’ın AKP Tirebolu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı. Yılmaz İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe Denetim Ana Bilim Dalı’nda yaptığı “Blokzinrici teknolojisinin muhasebe ve denetim alanına etkisi” başlıklı teziyle 2021’de mezun olmuştu. Yılmaz’ın makalelerine bakıldığında ise yine aynı şekilde ilanda istenilen alanlarda çalışmalarının bulunduğu görülmekte.

“BİR SİYASİYE KADRO VERMEK PEŞKEŞ ÇEKMEKTİR”

Diğer taraftan AKP Tirebolu Yönetim Kurulu üyesi olan Ahmet Yasir Yılmaz’ın Giresun Üniversitesi’nin ilahiyatçı rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can tarafından üniversiteye bu ilanla alınmasına tepki gösterenler, “Prof. Dr. Yılmaz CAN, devletin verdiği görev ve sorumluluğu hukuksuz bir şekilde başkalarına peş-keş çekmektedir. Bir siyasi partinin yönetim kurulu üyesini, bilerek ve isteyerek özellikle eğitimci olarak akademiye alınması ne büyük bir karabettir. Bunların sorgulanması gerekir” ifadelerini kullandılar.