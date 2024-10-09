AKP ve CHP arasındaki fark belli oldu. Son anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP ve CHP arasındaki fark belli oldu. Son anket sonuçları ortaya çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin eylül ayında yaptığı anket sonuçlarına göre, AKP %31.9 oy oranıyla ilk sırada, CHP ise %31.4 ile hemen arkasında yer alıyor. Kararsızlar ve protesto oylar dağıtıldığında partilerin oy oranları dikkat çekiyor.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Eylül ayında gerçekleştirilen "Bu Pazar Seçim Olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, paylaştığı anket ile ilgili, "Medyada Metropoll’ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin Eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" ifadelerini kullandı.

12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

"AKP VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI KAPANIYOR"

Ankete göre AKP 21 puan ile ilk sıradaki yerini alırken, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 civarında oldu.

Partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AKP: 31.9

CHP: 31.4

MHP: 9.3

İYİ Parti: 4.9

DEM: 9.6

Yeniden Refah: 3.9

Zafer Partisi: 3.7

Türkiye İşçi Partisi: 1.7

Diğer: 3.6

Son Haberler
'Cem Garipoğlu ölmedi'. Münevver Karabulut'un annesi konuştu
'Cem Garipoğlu ölmedi'. Münevver Karabulut'un annesi konuştu
CHP Genel Başkanı Özel'den Saadet Partisi'ne taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özel'den Saadet Partisi'ne taziye ziyareti
Devlet okulunda skandal iddia: Öğretmen ilkokul öğrencilerine hap içirdi
Devlet okulunda skandal iddia: Öğretmen ilkokul öğrencilerine hap içirdi
Naci Görür’den İstanbulluları korkutan uyarı. 'Şaka değil' diyerek tarih verdi
Naci Görür’den İstanbulluları korkutan uyarı. 'Şaka değil' diyerek tarih verdi
İYİ Parti kürsüde Sıla bebeği andı AKP sıraları kahkahalar attı
İYİ Parti kürsüde Sıla bebeği andı AKP sıraları kahkahalar attı