AKP ve CHP arasındaki fark belli oldu. Son anket sonuçları ortaya çıktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Eylül ayında gerçekleştirilen "Bu Pazar Seçim Olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, paylaştığı anket ile ilgili, "Medyada Metropoll’ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapılıyor. Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir. Aşağıda partilerin Eylül ayı oy desteklerini sunuyorum" ifadelerini kullandı.

12-19 Eylül tarihleri arasında 28 ilde 1576 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

"AKP VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI KAPANIYOR"

Ankete göre AKP 21 puan ile ilk sıradaki yerini alırken, CHP ise 20.6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kararsızların puanı 13.5 olan ankette, "Protesto oy" vereceklerini belirtenlerin puanı 15.8 civarında oldu.

Partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AKP: 31.9

CHP: 31.4

MHP: 9.3

İYİ Parti: 4.9

DEM: 9.6

Yeniden Refah: 3.9

Zafer Partisi: 3.7

Türkiye İşçi Partisi: 1.7

Diğer: 3.6