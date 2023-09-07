AKP ve MHP’li meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu: Minibüsçüler zarar etmesin diye belediye otobüslerine zam

Elazığ’da belediye otobüslerine zam yapılmasıyla ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden gelen teklif, AKP ile MHP arasında tartışmaya neden oldu. Teklif AKP oylarıyla kabul edilerek belediye otobüs fiyatlarında tam ücret 9 TL’ye, indirimli ücret ise 7 TL’ye yükseltildi.

AKP ve MHP’li meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu: Minibüsçüler zarar etmesin diye belediye otobüslerine zam

Elazığ Belediyesi'nin eylül ayı Meclis toplantısında belediye otobüslerine zam yapılması gündeme getirildi.

Gazete Duvar’dan Ardıl Batmaz’ın haberine göre zam talebi, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'ndan geldi.

Akaryakıta gelen zamlardan dolayı minibüs esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ücretlere zam yapıldığı, minibüslerde tam ücretin 10 TL'ye, öğrenci ücretinin ise 8 TL'ye yükseltildiği hatırlatıldı. Oda tarafından belediyeye yapılan başvuruda söz konusu ücretlerin dikkate alınarak belediyeye ait toplu taşıma araçlarındaki ücretlerin de artırılması talep edildi.

Oda, belediye otobüslerinin 5.50 lira olan tam bilet ücretinin 9.50 TL'ye, 4 TL olan indirimli bilet ücretinin ise 7.50 TL'ye yükseltilmesini teklif etti.

MHP’Lİ ÜYE: ESNAF ODALARI BELEDİYEYE ZAM YAPMA BASKISINDA BULUNAMAZ

Gündem maddesinin okunmasının ardından konuşan MHP'li Meclis Üyesi Hikmet Behçet Susmaz, belediyenin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na bağlı bir kurum olmadığını hatırlatarak, “Belediye esnaf odalarının direktifleriyle ne zam yapar ne indirim yapar. Belediye esnaf odalarına bağlı bir kurum değildir. Belediye başlı başına bir kurumdur ve esnaf odaları, ‘ben minibüse zam yaptım siz de otobüse zam yapın ki rekabet ortamı hasıl olsun, vatandaşlar hep otobüse biniyor, minibüse binmiyor’ iddiasıyla belediyeye zam yapma baskısında bulunamaz. Böyle bir yetkisi de hakkı da yok. Bu müracaatları esnaf odaları yapıyor. Belediyenin bu konudaki görüşü nedir? Belediye otobüsleri zarar mı ediyor?” dedi.

AKP’Lİ BAŞKAN: FARZET BEN KAR ELDE ETMEK İÇİN FİYATLARI BELİRLEMİŞİM

AKP’li Meclis Başkanı Aydın Kara, "Zarar ediyor, çok ciddi manada zarar veriyor" diyerek karşılık verdi ancak Susmaz, gündem maddesinde belediye otobüslerinin zarar ettiğine dair bir ibarenin bulunmadığına dikkat çekti.

Kara, belediyenin zarar ettiğini iddia etse de ne kadar zarar ettiğini açıklamadı. İtirazlar üzerine Kara, “Tamam, zarar etmiyorum. Farzet ben kar elde etmek için fiyatları belirlemişim" dedi.

Susmaz’ın ardından konuşan diğer MHP’li Meclis üyeleri de teklifin Meclis'e ‘dayatma’ usulü ile geldiğini ve belediyelerin kar makamı değil hizmet makamı olduğunu, vatandaşın da düşünülmesi gerektiğini söyledi. MHP’li üyelerin "Teklif komisyona gitsin, Elazığ Belediyesi zarar ediyorsa zam yaparız" teklifine karşın teklif komisyona götürülmedi.

MHP'Lİ ÜYELERDEN RED OYU

Gündem maddesinin tartışılmasının ardından oylamaya geçildi. MHP üyelerinin ret oyu verdiği gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre Elazığ’da belediye otobüs fiyatlarında tam ücret 9 TL’ye, indirimli ücret ise 7 TL’ye yükseltildi.

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