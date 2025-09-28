AKP'de 6 istifa daha! Ünlü gazeteci duyurdu

AKP'de 18 Eylül'de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'le Adıyaman, Niğde, Bitlis, Çanakkale ve Ordu il başkanları ile devam eden istifalar sürüyor.

AKP İzmir Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener sosyal medyadan yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı.

Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanları da görevlerinden istifa etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP Genel Merkezi’nin istifalar için “performans düşüklüğü’ gerekçesini gösterdiğini duyurdu.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"AK Parti’de sekiz il başkanı ve bir MKYK üyesinden sonra istifalar ilçe başkanlarıyla devam ediyor. AK Parti, İzmir’de Urla, Kınık, Foça, Dikili ve Balçova ilçe başkanlarının istifasını aldı"

Öte yandan peş peşe gelen istifalar için "seçimlere hazırlık" değerlendirmesi yapılıyor.

