Diyanet'te ilk kriz! Ali Erbaş'ın ekibi geri geldi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un 18 Eylül’de (2025) göreve başlamasıyla yönetim kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Arpaguş'un 6 olan korumaları 2'ye düşümesi dikkat çekmişti.

Diyanet'in tartışmalı dönemine imza atan ve adı sık sık skandallarla anılan Ali Erbaş dönemi sona erdi. Erbaş'tan geriye lüks araba tartışmaları, VIP umre ziyaretleri, beş yıldızlı otel toplantıları ve fahiş harcamalar kaldı. Diyanet'te ilk kriz patladı.

Diyanet’in en kritik birimi olarak görülen Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamalarsa eski döneme ait usulsüzlüklerin sümen altı edilebileceği endişelerini de beraberinde getirdi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Özel Kalem’e 'Erbaş’ın vazgeçemediği üç isimden ikisi' olan Başkan Yardımcısı Kadir Dinç ile Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü’nün hemşerisi Yusuf Tunç getirildi.

"BÜYÜK STRATEJİK HATA"

Yeni Özel Kalem Müdürü Yusuf Tunç, Erbaş’ın damadı Muhammet Likoğlu’nun Beykoz Müftülüğü’ne atamasını yapan dairenin de başında.

