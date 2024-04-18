AKP’de Genel Başkan değişsin diyenler var. Şamil Tayyar'dan AKP'yi karıştıracak iddia

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik isimli programa konuk oldu. AKP’de yaşanacak değişiklikler hakkında açıklamalar yapan Tayyar, yerel seçimlerin ardından AKP’de bir değişimin beklendiğini ifade etti.

Tayyar, AKP içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasından konuşan kişilerin olduğunu öne sürdü ve “Genel Başkan değişikliğine kadar farklı görüşü olanlar var. Cumhurbaşkanı makamında kalsın acaba bir genel başkan değişikliği olur mu gibi konuşanlar var. Bunu konuşanlar Sayın Cumhurbaşkanı’na bunu ifade etmişler midir?” ifadelerini kullandı.

AKP’de neşterin derine ineceğini söyleyen Tayyar, “Sadece kadro olarak değil. Hem sistemle ilgili hem politikalarla ilgili” sözlerini kaydetti.

“YÜZÜNE SÖYLEYEMEDİĞİNİZİ ARKASINDAN KONUŞMAYIN”

“Genel Başkan değişikliğine kadar farklı görüşü olanlar var. Cumhurbaşkanı makamında kalsın acaba bir genel başkan değişikliği olur mu gibi konuşanlar var. Bunu konuşanlar Sayın Cumhurbaşkanına bunu ifade etmişler midir? İhtimal vermiyorum. “ ifadelerini kaydeden Tayyar, insanların artık maskeli siyaseti bir kenara bırakması gerektiğini iletti.

Tayyar, iki yüzlü bir tutumun sergilediğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın yüzüne söyleyemediğinizi arkasından konuşmayın.” dedi.

“NEŞTER DERİNE İNECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimlerinde alınan sonucun ardından, 2019 sonrası gibi hareket etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Tayyar, ”2019 yerel seçim sonucunda Genel Merkez’de kim varsa yine onlar var. 5 yıl bekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki ilk seçim belediye başkanlığı seçimi değil. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi. Tehdit bizatihi Cumhurbaşkanımızın kendisine yönelik. O sebeple neşterin biraz daha derine ineceğini düşünüyorum. Sadece kadro olarak değil. Hem sistemle ilgili hem politikalarla ilgili” açıklamasında bulundu.